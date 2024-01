Hagen: Bus ausgebremst - Audi-Fahrer rastet aus

Hagen Ein Audifahrer ist am Dienstag am Höing in Hagen ausgerastet. Er zwang einen Linienbus zu einer Vollbremsung. Die Polizei ermittelt.

Ein Audi-Fahrer in Hagen hat einen Linienbus erst mit hoher Geschwindigkeit überholt, den Busfahrer dann zu einer gefährlichen Vollbremsung gezwungen und den Mann am Steuer schließlich beschimpft.

Ein 41-jähriger Busfahrer hatte gegen 16.20 Uhr an der Haltestelle Höing in der Straße Am Sportpark gehalten. Da die Haltestelle mit einem „roten Punkt“ versehen ist, hatte er zuvor das Warnblinklicht eingeschaltet. Dies, so die Polizei, bedeute für den vorbeifahrenden Verkehr: Schrittgeschwindigkeit.

Zur Vollbremsung gezwungen

Nachdem er den Blinker nach links gesetzt hatte, setzte der Bus sich wieder in Bewegung und fuhr auf die Straße. Hierbei überholte ihn noch ein Audi. Der Fahrer stoppte direkt vor dem Bus, sodass der 41-Jährige eine Vollbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Audi-Fahrer stieg aus, beschimpfte den 41-Jährigen und beschwerte sich über dessen Fahrweise, bevor er sich in seinen Pkw setzte und sich aus dem Staub machte.

Anzeige wegen Nötigung

Die hinzugerufenen Polizisten legten eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr vor. Zeugen des Vorfalles können sich bei der Polizei unter Tel. 02331/986 2066 melden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen