Hagen: Buslinie 535 entfällt heute komplett

Hagen. Die Hagener Straßenbahn hat noch immer Probleme. Die Buslinie 535 (Emsterfeld - Oberhagen - Markt) entfällt komplett.

Schnee- und Eisglätte machen dem Busverkehr in Hagen noch immer zu schaffen, obwohl am heutigen Donnerstag die Lage weit entspannter als in den Vortagen ist. Die Hagener Straßenbahn teilt mit, dass aufgrund der Witterung die Linie 535 (Emsterfeld - Oberhagen - Markt) weiterhin auf dem kompletten Linienweg ausfällt.

Probleme in Höhenlagen

Auch die Verbindung nach Breckerfeld ist zum Teil gestört und einige Höhenlagen können nicht angefahren werden.

Die Fahrgäste müssen auch heute weiterhin mit Verspätungen rechnen.