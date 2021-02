Hagen: Busverkehr auf zwei Linien eingestellt

Hagen. Die Hagener Straßenbahn teilt mit, dass die Linie 535 und die Linie aufgrund der Witterung am heutigen Freitag nicht fahren.

Die Lage für den Busverkehr hat sich entspannt, dennoch gibt es auch heute, Freitag, aufgrund der Witterung Probleme auf zwei Linien. Folgende Streckenabschnitte sind für Busse nicht befahrbar:

Die Linie 535 - der Bus fährt normalerweise u.a. über die Franzstraße und Hubertusstraße - entfällt auch heute.

Und die Fahrten der Linie 512 Wengeberg enden aufgrund des Schnees und der Eisglätte am Breckerfelder Rathaus.

Mit Wartezeiten muss man rechnen

Auch auf übrigen Strecken kann es zu Wartezeiten für die Fahrgäste kommen.

Am Sonntag und Montag war die Hagener Straßenbahn mit keinen Bussen auf der Straße, ab Dienstag mit 85 Prozent der Busse. In einigen Wohngebieten kam es in den letzten Tagen aufgrund des Wetters noch zu Problemen, einige Höhenlagen wurden nicht angefahren.

Aktuelle Infos gibt es unter www.straßenbahn-hagen.de