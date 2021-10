Hagen: Buttersäure in geparkten Jaguar gekippt

Hagen. Ein 33-Jähriger parkte seinen Wagen an einer Kleingartenanlage in Hagen. Unbekannte hebelten die Fahrertür auf und kippten Buttersäure ins Auto.

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende einen Jaguar in Hagen aufgebrochen und Buttersäure in den Wagen geschüttet. Der 33-jährige Hagener hatte seinen Wagen am Freitag, gegen 17 Uhr, auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage in der Fleyer Straße abgestellt.

Hagener bemerkt Hebelmarken an der Fahrertür

Als er den Wagen am Sonntagmorgen wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er Hebelmarken an seiner Fahrertür fest. Unbekannte hatten offensichtlich die Tür aufgebogen und den Fahrzeuginnenraum mit einer übelriechenden Substanz versehen. Vermutlich handelt es sich hierbei um Buttersäure. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 02331/986 2066 zu melden.

