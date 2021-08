Hagen: Campusfest digital – mit Partybausätzen für zu Hause

Hagen. Zum Campusfest 2021 hat die Hagener Fernuniversität wieder ein abendfüllendes Programm auf die Beine gestellt – digital, also coronagerecht.

Die Fernuniversität in Hagen feiert am 27. August ab 18 Uhr ihr Campusfest zum zweiten Mal komplett digital. Mit einem Bandwettbewerb, Partybausätzen für zu Hause, Auftritten an ungewöhnlichen Orten und interessanten Interviews verspricht das beliebte Fest auch in diesem Jahr viel Abwechslung vor den Bildschirmen.

Der unverhoffte aber gelungene Auftakt des ersten digitalen Campusfestes im vergangenen Jahr war Grund genug für eine Neuauflage – wieder digital, nur umfangreicher. „Natürlich hätten wir am liebsten das Ende der Corona-Pandemie eingeläutet und gemeinsam mit allen Mitarbeitenden, Gästen, Künstlerinnen und Künstlern auf dem Campus angestoßen“, sagt Patric Albrecht von der Fernuniversität. „Aber das ist vor dem Hintergrund wieder steigender Inzidenzen leider noch nicht möglich.“

Virtuelle Campus-Reise

Stattdessen inszeniert der Marketingleiter und Veranstaltungschef für alle, die mitfeiern wollen, eine virtuelle Reise über den Campus und an Orte, die sonst den meisten Menschen verborgen bleiben. Dreh- und Angelpunkt wird die Villa Bechem sein. Das historische Gebäude an der Feithstraße gilt als die Keimzelle der Fernuniversität. Von hier geht es ab 18 Uhr los mit Live-Musik, einem Spaziergang durchs Haus, Comedy und Interviews im Garten der Villa. Moderator Robin Hiermer spricht mit Rektorin Ada Pellert und weiteren Gästen, darunter Gründungsmitglied der Band Wise Guys, Clemens Tewinkel. An ungewöhnlichen Orten wie der Mensa und dem Logistikzentrum treten Bands auf. Der Hagener Comedian Friedel Hiersenkötter möchte sich für ein Studium einschreiben und gegen 22 Uhr lädt DJ Peter Hinzer zum Tanz auf dem Teppich.

Wer möchte, kann vorher Musikwünsche schicken und einen Fernuni-Partybausatz gewinnen, um zu Hause in Feierlaune zu kommen. Was genau sich in dem Paket verbirgt, möchte Event-Planer Albrecht aber noch nicht verraten. „Wer das wissen möchte, muss schon seinen Songwunsch einreichen und an der Verlosung teilnehmen. Aber es lohnt sich!“ Infos dazu hat die Fernuni auf ihrer Internetseite.

Das Programm auf einen Blick Hier das Programm des Campusfestes 2021 auf einen Blick: 18 Uhr: „Spiel’s noch einmal, Fernuni“ – Campusfest Auftakt mit Moderator Robin Hiermer. Musik: Rockiges Opening mit Josh and the Blackbirds aus Hagen 18:30 Uhr: Campusfest ein wenig anders – Begrüßungstalk mit Rektorin Ada Pellert; Projekt „Summender Campus“ – Bienen an der Fernuniversität. Comedy: Friedel Hiersenkötter an der Uni – Wo geht’s denn hier zur Studienberatung? „Hier wird Ihnen geholfen“: Ein Blick auf unser Service Center & studyFIT. 19 Uhr: Eine besondere „Bildungsbiographie“: Wise Guys-Gründungsmitglied Clemens Tewinkel im Interview. Von Hagen in die ganze Welt: So funktioniert unser Logistikzentrum. Musik: Wir haben da was Besonderes auf Lager – das LGZ-Konzert mit Karamba. 20 Uhr: Musik: Sieger des Band-Wettbewerbs im Regionalzentrum Hannover. 20:15 Uhr Musik: Die Mensa bebt – Top-Act Jam Connection (mit Gästen Sean Athens und Sam Romdhane). 21:45 Uhr DJ SET bis Mitternacht: DJ Peter Hinzer & gewünschte Sommerhits liefern den Mix für die ultimative Sommerparty.

Top-Act des Feierfreitags ist die Band Jam Connection, eine Formation, für die neben der Professionalität vor allem die Liebe zur Musik ausschlaggebend ist. Als Teil einer großen Community vieler namhafter Sängerinnen, Sänger und Musiker, laden sie jedes Mal fantastische Gäste zu ihren Sessions ein. Das Publikum der Jam Connection erwartet also immer wieder ein spektakuläres Line-up. Gitarrist und Sänger Lukas Dylong gehört zum Kern der Formation, spielt in diversen überregional bekannten Bands und ist europaweit in der Event- und Party Szene als DJ unterwegs. „Und ein echter Gitarrenentertainer“, freut sich Patric Albrecht. „Es wird also ein sehr unterhaltsamer Auftritt werden.“ Und abwechslungsreich noch dazu mit beherztem Rock, gefühlvollen Balladen und aktuellen Pophits.

Eröffnet wird das Fest von der Hagener Band Josh and the Blackbirds, die zuletzt noch bei einem Benefiz-Festival mit anderen Bands aus der Region Spendengelder für die Hagener Flutopfer erspielte. Die Überraschungsgäste des Abends werden die Siegerinnen und Sieger des Fernuni-Bandwettbewerbs sein, zu dem die Universität ihre Studierenden im Vorfeld aufgerufen hatte. Sie schalten sich aus dem Regionalzentrum Hannover in den Videostream.

Musikalische Leckerbissen in Mensa

Fans des ersten digitalen Campusfests dürfen sich außerdem auf ein Wiedersehen mit der Band Karamba freuen, die bei ihrem Auftritt im vergangenen Jahr zwischen den Regalen der Universitätsbibliothek ordentlich ins Schwitzen kam. „Die Jungs sind mit so viel Leidenschaft dabei, wir freuen uns einfach, sie in diesem Jahr wieder gewinnen zu können“, sagt Patric Albrecht. Spielort ist diesmal nicht die Bibliothek, sondern das Logistikzentrum, wo sonst die Studienmaterialien für die rund 80.000 Studierenden gepackt und in die ganze Welt verschickt werden.

Anspruchsvoll für Sound und Kamera sind dagegen besonders die Aufnahmen im lichtdurchfluteten Mensa-Gebäude mit seiner Glasfassade. Doch nicht so anspruchsvoll, dass sie das Team „Digitale Medien Services“ der Fernuni rund um Axel Nattland nicht hinbekommt. „Wir entwickeln eigentlich Konzepte für digitale Lehre und nehmen Online-Vorlesungen im Video-Studio auf, aber beim Campusfest werden wir gern mit dem Team vom Marketing gemeinsam so richtig kreativ“, sagt der Abteilungsleiter. „Der Livestream und der Chat für die Party stehen und das ist wichtig, damit möglichst viele Fernuni-Fans mitfeiern und sich live austauschen können.“

Das digitale Campusfest an der Fernuniversität in Hagen beginnt am Freitag, 27. August, um 18 Uhr. Der Link zum Livestream, dem Song-Wunschzettel und zu weiteren Infos lautet www.fernuni.de/campusfest.

