Hagen: CDU-Kandidat Nienhaus fordert Rücktritt von Laschet

Hagen. Christian Nienhaus fordert gegenüber der WP den Rücktritt von Kanzlerkandidat Armin Laschet. Der Verlagsmanager war für die CDU Hagen angetreten.

Paukenschlag am Tag nach der Bundestagswahl: Christian Nienhaus, Hagener CDU-Kandidat, der den Einzug in den Bundestag verpasst hat, fordert den Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet, zum Rückzug auf.

„Ich fände es richtig, wenn Armin Laschet zurücktreten würde“, so Nienhaus, Verlagsmanager bei Axel Springer, der am Montag wieder seinen ersten Tag im Berliner Büro verbrachte. „Das letzte Wahlergebnis war schon das schlechteste seit 40 Jahren. Das hat die Union unter Laschet noch einmal um acht Prozent unterboten.“

Laschet-Rücktritt als logische Konsequenz

Für Nienhaus, der in Hagen rund sieben Prozent hinter seinem SPD-Kontrahenten Timo Schisanwoski zurückblieb, wäre der Rücktritt nur eine logische Konsequenz: „So etwas gilt in zahlreichen anderen Geschäftsfeldern ja auch“, so der gebürtige Hohenlimburger gegenüber der WP, „beim FC Schalke wäre es nicht denkbar, dass der Trainer nach einer solchen Niederlage im Amt bleibt.“

Dabei beruft sich Nienhaus, der erklärt, seine Aussage mit keinem Spitzenfunktionär, der auf einen Posten schiele, abgesprochen zu haben, auf eine weit verbreitete Stimmung an der CDU-Basis, die er wahrgenommen habe und fügt als Beispiel die letzte Landtagswahl in Baden-Württemberg an. Dort habe die gescheiterte CDU-Kandidatin auch die Konsequenzen gezogen und so den Weg für eine Regierungsbeteiligung freigemacht.

Nienhaus kritisiert die CDU-Kampagne

Auch was den Wahlkampf angeht, übt Christian Nienhaus Kritik an seiner Partei: „Wenn man sich mit solchen Dingen auskennt und beschäftigt muss man sagen: Die Kampagne war nicht perfekt. Das Team um Laschet wurde viel zu spät präsentiert. Es hat an Inhalten gefehlt. Wenn man wie ich Woche für Woche, Tag um Tag an Wahlkampfständen steht, dann bekommt man dafür ein gutes Gefühl.“

Christian Nienhaus erlebte den Wahlabend in der Neuen Färberei in Hagen mit Frau und Kindern (von links): Leopold Nienhaus, Christian Nienhaus, Brigitte Nienhaus und Alexandra Nienhaus sowie Ralf Quardt (CDU Hagen) und der Kreisvorsitzendes Christoph Purps. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Für ihn ist es jetzt an der Zeit, Klartext zu reden: „Ansonsten bekommen wir ein Wischi-Waschi, das niemand will“, sagt Nienhaus, „wenn sich nun alle hinter Laschet versammeln und keiner etwas sagt, dann ist das ein falsches Signal. Es braucht eine klar Entscheidung. Ich kann das so sagen, weil ich ja ab heute wieder Verlagsmanager und kein Politiker mehr bin.“

Nienhaus fordert Gesprächsangebot an FDP

Für Nienhaus ist die Bundestagswahl auch für das linke Spektrum kein Erfolg. „Die Union muss jetzt auch gegenüber der FDP noch einmal deutlich ihre Gesprächsbereitschaft signalisieren.“ Allerdings seiner Auffassung nach nicht mehr unter der Führung von Armin Laschet.

