Hagen: Chronisch erfolglose Automatensprenger vor Gericht

Es war der spektakuläre Versuch, einen Geldautomaten in Dahl zu sprengen. Der misslang, die Täter erbeuteten nichts. Doch der Schwelbrand, der sich daraus entwickelte, räucherte den gesamten Warenbestand des angrenzenden Edeka-Marktes aus. Lebensmittel im Wert von mehreren 100.000 Euro wurden vernichtet.

Jetzt stehen die wohl erfolglosesten Geldautomaten-Sprenger des Landes vor Gericht: fünf Versuche – und fünf Misserfolge. Die drei Angeklagten haben viel investiert und noch mehr riskiert, aber keinen Cent dafür herausgeholt. Am Ende des auf fünf Verhandlungstage terminierten Prozesses könnte es für sie heißen: Dummheit schützt vor Strafe nicht.

Angeklagte haben ein Geständnis angekündigt

Die beiden Hauptangeklagten vor dem Landgericht Hagen sind ein 24-jähriger Deutsch-Serbe mit Wohnsitz in Hagen (derzeit haftverschont) und ein 42-jähriger Marokkaner aus Dortmund (mit amtlicher Duldung), der seit nahezu sechs Monaten in der JVA-Hagen in Untersuchungshaft sitzt.

Dem dritten Mitangeklagten wird eher eine untergeordnete Tatbeteiligung zugerechnet. Alle drei haben bereits über ihre Verteidiger ein Geständnis angekündigt. Doch soweit kam es am ersten Prozesstag noch nicht, weil der vom Gericht geladene Dolmetscher nicht erschienen war und deshalb die Verhandlung nach Verlesung der Anklageschrift nicht weiter durchgeführt werden konnte.

Die Vorwürfe, von Staatsanwalt Christoph Bußmann erhoben, betreffen fünf, ausnahmslos dilettantisch ausgeführte Geldautomaten-Sprengungen in Witten, Herdecke, Wuppertal, Dortmund und Dahl. In keinem einzigen Fall kamen die wechselnden Täter, die sich jedesmal eine sechsstelliges Sümmchen erhofft hatten, an das gewünschte Bargeld. Staatsanwalt Bußmann lakonisch: „Im Hinblick auf die erstrebte Beute waren sie stets erfolglos.“

Info Silvesterparty-Idee und spektakulärer Einstieg in Uni Silvesterparty-Idee: Auf einer Feier zum Jahreswechsel 2018/19 sollen die beiden Hauptangeklagten den Plan ausheckt haben, Geldautomaten in die Luft zu sprengen, um Beute zu machen. Spektakulärer Einstieg auf dem Uni-Gelände in Wuppertal: Dort befand sich im Mensa-Gebäude ein Geldautomat, der sich nicht richtig aufsprengen ließ. Er enthielt stolze 123.670 Euro Bargeld.

So auch am 8. Mai in Dahl. Da sollen die beiden Hauptangeklagten und ein gesondert verfolgter Mittäter nach Mitternacht im Ford Focus an der Edeka-Filiale (Am Obergraben) vor, wo sich auch ein Geldausgabeautomat der Sparkasse Hagen befindet.

Sparkassen-Automat gesichert

Gegen 0.45 Uhr hätten sie versucht, das Gerät durch Einleiten eines Gasgemisches zu sprengen. Mit einer flüssigen Benzinlunte. Der Versuch scheiterte jedoch, weil der Automat durch entsprechende Vorrichtungen gegen Sprengungen gesichert war, so dass es nicht zu einer Explosion kam und eine Geldentnahme nicht klappte.

Allerdings entstand ein Schwelbrand mit erheblichen Beschädigungen an der Decke. Das Lebensmittelgeschäft war lange Zeit geschlossen.

Die Angeklagten werden sich am 3. Januar zum Vorwurf äußern.