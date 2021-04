Hagen: Container blockieren Radweg - Grüne starten Vorstoß

Hagen. In Haspe stehen sogar Container auf einem Radweg. Die Grünen in Hagen wollen die Bedingungen für Radfahrer verbessern.

Die Grünen in Hagen setzen einen Schwerpunkt auf das Thema Radverkehr. „Für’s Radfahren in Hagen braucht man derzeit oft dicke Nerven – und Humor“, sagt die Grünen-Bezirksvertreterin in Haspe, Nicole Schneidmüller-Gaiser. Ein Zustand, der sich ändern soll.

Ein aus Grünen-Sicht eklatantes Beispiel für den geringen Stellenwert des Radverkehrs hat Schneidmüller-Gaiser auf dem Radweg an der Grundschötteler Straße gefunden. Mitten auf dem Radweg hat der Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) Altglas-Container platziert. Regelmäßig machen neben dem Container liegende Scherben ein Umfahren zum Gefahrenmoment.

Scherben vor Glascontainern

Auch auf dem Radweg, der am ehemaligen Brandt-Gebäude vorbeiführt, liegen immer wieder Scherben, die von Glasbruch der Fenster des leerstehenden Gebäudes herrühren. „Es ist undenkbar, dass Straßen in einem solchen Zustand gelassen werden. So schaffen wir kein attraktives Angebot, auch im Alltag mal vom Auto aufs Rad umzusteigen“, gibt sich Schneidmüller-Gaiser überzeugt.

Uwe Goertz, Fraktionsvorsitzender der Grünen-Fraktion in der Bezirksvertretung Haspe, hat für die kommende Sitzung eine Anfrage eingereicht, in der die Reinigungspraxis der Radwege im Stadtbezirk hinterfragt wird. „Wir wollen außerdem den Radverkehr auch an Markttagen in Haspe sicherer gestaltet sehen und setzen uns daher für die Öffnung der Corbacher Straße für beidseitigen Radverkehr ein“, so Schneidmüller-Gaiser, die eine Auflistung mit Kosten und Priorisierung aller im Rahmen des Radverkehrskonzepts für Haspe vorgesehenen Maßnahmen erreichen will.

Grüner Pfeil für Radfahrer

Auch auf Stadtebene haben die Grünen Initiativen eingebracht, um den Radverkehr flüssiger und sicherer zu machen. „Die Verwaltung hat bereits zugesagt, den Einsatz des Grünen Pfeils für Radfahrende in Hagen zu prüfen. Damit können sie künftig deutlich schneller durch die Stadt kommen. Wichtig erscheint uns auch ein neues Konzept für Schutzstreifen für den Radverkehrs. Hiermit wird sich der zuständige Ausschuss für Mobilität beschäftigen“, zeigt sich Ratsfrau Heike Heuer zufrieden.

