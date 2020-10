Hagen: Corona-Schnelltests für Capitol-Gäste Pflicht

In der Großdisco Capitol auf dem Elbersgelände soll am Samstag, 31. Oktober, Halloween gefeiert werden. Alle Mitarbeiter, die an diesem Abend im Einsatz sind, werden im Vorfeld auf Corona getestet. Gäste, die mitfeiern wollen, müssen sich im Eingangsbereich einem Corona-Test unterziehen. „Wer sich nicht testen lassen will, soll gleich zu Hause bleiben“, betont Mike Henning mit fester Stimme. https://www.wp.de/staedte/hagen/so-reagieren-hagener-gastronomen-auf-corona-massnahmen-id230611322.html

Der Betreiber der Disco erläutert das Prozedere: „Ich arbeite an besagtem Abend mit der Johanniter Unfallhilfe, die mit vier Personen vor Ort sein werden, zusammen. Zwei Unfallhelfer führen die Schnelltests mit Stäbchen, die in den Rachen eingeführt werden, durch, zwei werten die Tests aus. Binnen 15 Minuten liegen die Ergebnisse vor.“ Falls eine Person positiv getestet würde, erhalte sie samt Begleitpersonen aus Sicherheitsgründen keinen Einlass. Er, Henning, bezahle die Tests für sein Personal wie auch für die Gäste.

Reservierung erforderlich

Maximal 130 Besucher können an der Halloween-Party teilnehmen, „die Feier verläuft nach einem Bar-Konzept, es wird kein Disco-Abend“, unterstreicht der Capitol-Betreiber. Die Gäste nehmen in Boxen mit maximal fünf Personen Platz, es gibt keine Tanzfläche, es wird nur leise Musik gespielt und auf Abstands- und Hygieneregeln geachtet.

„Ein bisschen Halloween-Deko mit Spinnweben und Kürbissen wird es geben, allerdings fällt diese nicht so üppig aus wie in den Vorjahren“, sagt Mike Henning. Für den Abend, der um 18 Uhr startet und aufgrund der in Hagen geltenden Gastro-Sperrstunde um 23 Uhr endet, müssen sich Interessierte Plätze (über Facebook) reservieren. Der Eintritt pro Person beträgt 25 Euro inklusive Schnelltest und Schutzmaske.