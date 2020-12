Hagen: Corona-Tests in Disco Capitol werden fortgesetzt

Auch in der Disco Capitol in Hagen werden Schnelltest durchgeführt. Das Ergebnis liegt nach 15 Minuten vor.

Hagen. In der geschlossenen Disco Capitol in Hagen werden die Corona-Test fortgesetzt. An den ersten Tagen sind rund 275 Hagener gekommen.

In der Großdiskothek Capitol auf dem Elbersgelände in Hagen finden in den kommenden Tagen auch weiterhin Corona-Schnelltests statt. Das hat Inhaber Mike Henning nach einer ersten Testphase am Wochenende gegenüber unserer Zeitung angekündigt.

Allerdings werden die Öffnungszeiten reduziert. An den ersten drei Testtagen hatten sich in der im Lockdown geschlossenen Disco rund 275 Hagener testen lassen. Zwölf dieser durchgeführten Schnelltests waren positiv.

Auch an Heiligabend werden Schnelltests durchgeführt

In dieser Woche wird am heutigen Montag, 21. Dezember, von 12 bis 14 Uhr getestet. Am Dienstag, 22. Dezember, ist die Disco ebenso von 12 bis 14 Uhr geöffnet, am Mittwoch wird von 15 bis 17 Uhr getestet, an Heiligabend noch von 11 bis 13 Uhr. Dieselben Öffnungszeiten gelten an den jeweiligen Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr.

„Alle, die dann noch in der Schlange stehen, kommen auch dran“, so Mike Henning. Der Geschäftsführer der Großdisco stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung, die Tests selbst führt die beauftragte Firma „Modl Medical“, die schon seit geraumer Zeit bundesweit testet, durch.

Ergebnisse direkt auf das Handy geschickt

Die Tests (Genauigkeit 98 Prozent) kosten 29 Euro, entsprechende Bescheinigungen über das Ergebnis können ausgestellt werden. Eine Online-Registrierung vor dem Test ist erforderlich. Bei Positiv-Befunden wird das Gesundheitsamt über das Ergebnis informiert. Die Ergebnisse werden auf das Handy des Getesteten geschickt.