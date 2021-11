Hagen: CVJM sagt Weihnachtsfeier für Bedürftige ab

Thomas Schickhaus (links) und Michael Finkensiep vom CVJM in Hagen müssen sich auch in diesem Jahr eine Alternative einfallen lassen: Statt einer Feier für Bedürftige in der Karl-Adam-Halle in Vorhalle werden sie wohl 150 Lebensmittel-Tüten vor dem Zelt am Märkischen Ring 101 ausgeben. Das Foto stammt aus dem vergangenen Jahr.