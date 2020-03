Hagen-Dahl: Edeka Preller hat sonntags geöffnet

Dahl. Der Edeka-Markt in Hagen-Dahl öffnet aufgrund der hohen Nachfrage nun auch am Sonntag. Von 13 bis 18 Uhr können Kunden dort einkaufen.

Der inhabergeführte Edeka Preller in Dahl ist nun auch sonntags für seine Kunden da. „Aufgrund der hohen Nachfrage öffnen wir am Sonntag von 13 bis 18 Uhr“, bestätigt Daniela Preller, Mitinhaberin, auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Markt bekommt demnach am Sonntag Ware und ist ausreichend mit Produkten versorgt. „Bei Klopapier wird es nach wie vor eng, aber von allem anderen ist genug da“, sagt sie weiter.

Zunächst möchte man den kommenden Sonntag abwarten. „Wenn Menschen kommen, dann werden wir so lange geöffnet haben, bis das Ganze vorbei ist.“ Die Mitinhaberin hat zwei erwachsene Kinder, die sich bereit erklärt haben, am Sonntag mitzuhelfen.

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Hagen kommen immer sehr viele Kunden in den inhabergeführten Edeka-Markt zum Einkaufen. Gleichzeitig herrscht eine enorm hohe Nachfrage, wie Daniela Preller berichtet.