Auf der Hundemesse in Hagen-Dahl sind Zwei- und Vierbeiner willkommen.

Tiere in Hagen

Tiere in Hagen Hagen-Dahl: Hungrige Gäste auf Hundemesse erwünscht

Hagen. In Hagen-Dahl findet am Samstag eine Hundemesse für Schnäppchenjäger statt. Warum die Besucher am besten hungrig und durstig erscheinen sollen.

Hochzeitsmessen, Messen für Kinderbekleidung­, für Second-Hand-Klamotten oder für Gartenfreaks kennt man ja mittlerweile. Und jetzt, besser gesagt am Samstag, 23. April, von 12 bis 18 Uhr, gibt’s auch eine Hundemesse für Schnäppchenjäger.

Austausch möglich

In der Bürgerhalle in Hagen-Dahl, genauer gesagt Am Obergraben 10, können sich Hundefreunde stundenlang über Fiffi und Bello austauschen.

+++ Lesen Sie auch den Artikel „Wann der Lebensmitteldiscounter Netto in Hagen-Dahl eröffnet“ +++

Leckerchen und Halsbänder

Und natürlich alles rund um Vierbeiner kaufen. Also Futter und Leckerchen­, Leinen, Halsbänder und, und, und. Auf tolle Urlaubsideen wird man gebracht – und Tipps für „Sport mit Hund“ und „Outdoor mit Hund“ gibt’s auch.

Die Hundemesse in Hagen-Dahl lockt mit Schnäppchen sowie Kaffee, Kuchen, Bratwurst und mehr. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Überkandidelt und nicht wichtig?

Na ja, ob darauf jeder Hundebesitzer zuckt? Ach egal, wer meint, eine Hundemesse sei nun doch etwas­ überkandidelt und wahrlich nicht wichtig, braucht doch einfach nicht hinzugehen.

Was ich auf jeden Fall gut finde­? Die Standgebühren sowie die Einnahmen von Kuchen, Waffeln­, Bratwurst, Gemüsespießen und Getränken wandern in die Tierschutzkasse des Vereins Blaulichtpfoten.

Fazit: Hoffentlich bringen die Messebesucher ordentlich Hunger und Durst mit.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen