Hagen: Dahler Brücke ist nach Hochwasser wieder freigegeben

Nach den ersten Reparaturarbeiten an den Natursteinfundamenten ist die Dahler Brücke für Fußgänger wieder freigegeben.

Dahl. Die Zeit der langen Umwege ist vorbei: Fußgänger dürfen nach den Flutschäden die Natursteinbrücke in Hagen-Dahl wieder passieren.

Der Weg über die historische Brücke in Dahl ist wieder freigegeben. Die weiteren notwendigen Instandsetzungsarbeiten an der Brücke können nach Angaben der Stadt Hagen auch so durchgeführt werden.

Standsicherheit wieder hergestellt

Durch das Hochwasser im Juli wurden die Gründungselemente und ein Bogen der historischen Brücke in Dahl so stark beschädigt, dass die Brücke einsturzgefährdet war. In den vergangenen Wochen wurden Bauarbeiten über und unter Wasser durchgeführt, um das historische Bauwerk zu retten und die Standsicherheit wiederherzustellen.

