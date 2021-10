Veranstaltungen in Hagen Hagen: Dahler laden am Samstag wieder zum Bauernmarkt ein

Dahl. Nach Corona-Pause und Hochwasser-Katastrophe kehrt ins Volmetal ein Stück Normalität zurück: Der Dahler Bauermarkt steht auf dem Programm.

Nach anderthalbjähriger Pause soll er endlich wieder stattfinden: der Dahler Bauern- und Kreativmarkt an der Bürgerhalle. „Wie die meisten wissen, hat die Flutkatastrophe unser Volmetal schwer getroffen. Doch wir machen das beste draus und schauen nach vorne“, so Silke Dutschke vom Organisationsteam. Auch die Bürgerhalle wurde bei der Flut im Juli stark beschädigt, daher findet der Markt in diesem Jahr nicht direkt in der Halle, sondern vielmehr im erweiterten Außenbereich statt – und zwar am Samstag, 23. Oktober.

Bereits seit Oktober 1997 bieten Landwirte und Kunsthandwerker aus der Region zweimal jährlich ihre heimischen Produkte für die Bürger an. Getreu dem Motto: „Aus der Region für die Region“ haben die Organisatoren auch in diesem Jahr wieder ein schönes Angebot zusammen gestellt. Von den regionalen landwirtschaftlichen Betrieben werden Fleisch und Wurst, Käse, Milch und Eis, Fisch, Brot, Marmeladen und Liköre, Essig sowie Öle und Honig angeboten. „Unsere regionalen Kunsthandwerker bieten handgefertigte Besen, Produkte aus Alpakawolle, Körnerkissen, Seifen, Schmuck und vieles mehr“, macht das Orga-Team die Veranstaltung für einen Wochenend-Besuch schmackhaft.

Buntes Programm an der Bürgerhalle

Zudem informieren auf dem Markt auch Anbieter über die Erzeugung, Herkunft und Herstellung ihrer Produkte. Der Geflügelzuchtverein stellt einen Teil seiner Tiere aus und die Pfadfinder haben wieder ein buntes Programm für die Kinder auf die Beine gestellt.

Die Biologische Station hilft an diesem Tag bei Fragen rund um den Garten und die Natur, die Polizei wiederum informiert über die Sicherheit rund ums Haus. Für das leibliche Wohl wird ausreichend gesorgt.

Geöffnet ist der Bauernmarkt an der Bürgerhalle in Dahl von 10 bis 18 Uhr.

