Hagen: Damenmode-Geschäft für Übergrößen schließt

Hagen-Mitte. 28 Jahre lang hat Elke Köster mit ihrem Geschäft für Damenmode den Einzelhandel in Hagen belebt. Ende des Jahres schließt sie für immer zu.

Früher hieß ihr Geschäft Missis-Molly-Moden, doch vor acht Jahren änderte sie den Namen: „Weil er nicht mehr zeitgemäß war.“ Seitdem firmiert der Laden unter „Elkes Mode Art“, aber er ist eine der bekanntesten Anlaufstellen für Frauen mit Übergrößen geblieben. Doch Ende 2019 macht Elke Köster Schluss, nach 28 Jahren schließt sie ihr Geschäft am Märkischen Ring für immer zu: „Aus persönlichen Gründen und nicht etwa, weil es sich nicht mehr lohnt.“

Über mangelnden Umsatz könne sie sich eigentlich nicht beklagen, sagt die Geschäftsinhaberin, der viele Kundinnen seit Jahren die Treue halten. Es sei ihr immer wichtig gewesen, dass die Damen sich beim Einkauf wohl fühlten und die Beratung in einem „angenehmen Ambiente“ stattfand, so Elke Köster.

Aktuelle Modeneuheiten präsentierte sie gern bei einem Gläschen Sekt, Saft oder einer Tasse Kaffee, untermalt von dezenter Musik. „Für viele Kundinnen war ich auch eine Art Psychologin. Ich habe mir immer Zeit dafür genommen. Gehen Sie doch heute mal in ein Kaufhaus und suchen eine kompetente, geduldige Beraterin. . .“

„Fetzige Mode“

Elke Köster hat Design studiert und war anschließend im Zentraleinkauf eines Modeunternehmens tätig, ehe sie sich 1991 in Hagen selbstständig machte: „Weil es im Bereich der Übergrößen nichts optisch Annehmbares gab.“ Schnell etablierte sich das Geschäft über die Stadtgrenzen hinaus: „Auch Frauen in großen Größen wollen sich flott kleiden.“

Wenn Leopardendruck in sei, dann wollten die Damen aus ihrem Kundenkreis auch die entsprechende Mode tragen, und genauso sei es bei Galionsstreifen an den Hosen und jedem anderen Trend. Mit einem Satz: „Ich habe immer versucht, attraktive, fetzige Mode für junge und jung gebliebene Damen zu bieten.“ Die Mode, die frau trägt, davon ist Elke Köster überzeugt, bringt die Persönlichkeit erst richtig zum Ausdruck.

Abseits der Fußgängerzone

Die Lage am Märkischen Ring, gegenüber der Einfahrt zum Cine­star-Parkhaus und abseits der Fußgängerzone, habe dem Geschäft nie geschadet. Im Gegenteil: „Hier ist viel Bewegung, wer mit dem Auto vorbeifährt, sieht die Schaufenster.“ Im Grunde sei es traurig, dass sich niemand gefunden habe, der den Laden weiterbetreiben könne, sagt Elke Köster. Zwar habe es eine ernsthafte Interessentin gegeben, doch der hätten die Banken die Unterstützung verweigert, weil ihr die entsprechende Ausbildung gefehlt habe. Derzeit sieht alles so aus, dass Hagen sein Geschäft für weibliche Übergrößen wirklich am 31. Dezember verlieren wird.

Infobox Kleiderbörse XXL In Hagen gibt es die Kleiderbörse XXL, Lange Str. 8, in Wehringhausen. Hinter ihr stehen der DRK-Kreisverband Hagen und das Adipositas Netzwerk NRW. Kleidung in den Größen XXL bis 15XL kann dort abgegeben werden.

Elke Köster will sich im Ruhestand nicht wirklich zur Ruhe setzen, sondern sich ihrer Dalmatinerzucht widmen, auf Reisen gehen und als Designerin, in welchem Bereich auch immer, betätigen. Wer weiß, vielleicht wird man eines Tages wieder von ihr hören.