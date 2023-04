Hagen: Damit lockt die Osterkirmes auf den Höing

Hagen. Die Osterkirmes in Hagen ist eröffnet. Mittwoch und Freitag lockt das Event mit besonderen Aktionen. Alle Infos und Sonderangebote zum Spektakel:

Der Startschuss ist gefallen: Für einige Hagener gehört sie zum Fest dazu wie bunte Eier und Schoko-Osterhasen – die Osterkirmes. Am heutigen Samstag, 8. April, wurde das beliebte Spektakel auf dem Otto-Ackermann-Platz in Hagen eröffnet. Auch ein Osterhase und „Otto“, das Maskottchen des Schaustellervereins, fehlten nicht.

Bis einschließlich Sonntag, 16. April, locken nun etliche Fahrgeschäfte, Stände und Buden zum vergnüglichen Rummelspaß für die ganze Familie.

Klassiker und Neues

Was die Besucher seit heute Mittag (der Fassanstich war gegen 14 Uhr) auf dem Höing erwartet? Neben echten Klassikern wie Autoscooter oder Break-Dance bietet die Hagener Osterkirmes in diesem Jahr zwei neue Attraktionen an. Nach einigen Jahren Unterbrechung gibt es nun wieder ein Riesenrad auf dem großen Platz. 26 Meter hoch ist das Fahrgeschäft. Es hat 16 Gondeln, in denen die Passagiere Platz nehmen können und Rundblicke über die Stadt genießen können.

Ebenfalls Premiere auf der Kirmes feiert die Neuheit „Robotix-Battle of the Titans“. Was sich hinter dem spannend klingenden Namen verbirgt? Bei „Robotix-Battle of the Titans“ werden die Fahrgäste in zehn Metern Höhe in sechs verschiedene Richtungen katapultiert.

Hagens Schausteller-Chef Dirk Wagner und seine Schausteller-Kollegen hoffen nicht nur auf angenehmes Kirmeswetter, sondern auch auf einen rappelvollen Rummelplatz und gute Stimmung auf dem Höing.

In diesem Jahr gibt es auch wieder ein Riesenrad auf dem Höing in Hagen. Foto: Alex Talash

Wie das Programm der kommenden Tagen aussieht? Am Mittwoch, 12. April, ist Familientag angesagt. Heißt: An diesem Tag gibt es Rabatte an allen Fahrgeschäften und Verkaufsständen. Dass dieser Tag trotz steigender Preise noch möglich ist, freut Schausteller-Chef Dirk Wagner besonders. Eine Schminkfee wird zwischen 15 und 18 Uhr kostenloses Kinderschminken anbieten.

Donnerstag ist Kindertag

Am Donnerstag, 13. April, steht der Kindertag auf dem Programm. Die Stars der Kids kommen zum „Meet & Greet“. Von 15 bis 18 Uhr laufen die bunten Figuren über das Kirmesgelände. Neben aktuellen Kostümen wie Marshall, Rubble oder Chase aus der Paw Patrol-Familie sind auch Figuren wie Micky Maus, Goofy oder Olaf anzutreffen.

Feuerwerk als Höhepunkt

Einen besonderen Höhepunkt der Osterkirmes soll dann das traditionelle Feuerwerk ausmachen; es findet am Freitag, 14. April, natürlich bei Dunkelheit (gegen 21 Uhr) auf dem Otto-Ackermann-Platz statt. Am Kirmes-Samstag, 15. April, ist dann „Lady Time“ angesagt. Ab 18 Uhr fahren alle Mädchen und Frauen für 1,50 Euro auf den Fahrgeschäften.

Keine Einzäunung und keine Eintrittsgebühr

Übrigens: Nachdem der Otto-Ackermann-Platz im vergangenen Jahr eingezäunt war, verzichtet der Hagener Schaustellerverein diesmal auf eine Einzäunung des Höings sowie auf eine Eintrittsgebühr. Schausteller-Chef Dirk Wagner sagt erleichtert: „Wir sind froh, dass wir das Familien-Event wieder in gewohntem Rahmen durchführen können.“

Weitere Infos:

Die Osterkirmes auf dem Höing öffnet täglich von 14 bis 22 Uhr. Während der gesamten Zeit wird auf dem Platz ein Sicherheitsdienst präsent sein.

