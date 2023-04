Hagen: Dank Zeugin – Unfallflucht aufgeklärt

Die Polizei hat in Hagen-Wehringhausen ermittelt.

Hagen. Eine 35-Jährige beobachtete eine Unfallflucht in Hagen-Wehringhausen, fertigte ein Foto an und alarmierte die Polizei. Mit Erfolg.

Mit Hilfe einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei Hagen am Montag eine Verkehrsunfallflucht aufklären. In der Lange Straße hatte die 35-Jährige gegen 11.45 Uhr beobachten können, wie eine Mercedes-Fahrerin rückwärts gegen die Front eines geparkten Ford fuhr und sich dann einfach von der Unfallstelle über die Bachstraße in Fahrtrichtung Augustastraße entfernte.

Die Zeugin fertigte ein Foto von dem flüchtigen Fahrzeug und verständigte die Polizei. Die Beamten suchten anschließend die Anschrift des Halters des Mercedes auf.

Zusammenstoß wohl nicht bemerkt

Es handelte sich hierbei um den Ehemann der Fahrerin. Die 47-Jährige selbst war nicht Zuhause, suchte aber noch am Mittag eine Polizeiwache auf. Sie gab an, aus der Parklücke gefahren zu sein, einen Zusammenstoß habe sie jedoch nicht bemerkt.

Der Mercedes wies sowohl alte als auch augenscheinlich neue Beschädigungen am Heckstoßfänger auf. Die Hagenerin erhielt eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Die Ermittlungen dauern an.

