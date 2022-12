Hagen: Darts-WM – Duell im Overtime mit Experten Rene Eidams

Hagen. Der ewige Kampf David gegen Goliath: In einem Darts-Duell in Hagen hat der Riese Rene Eidams gewonnen. So lief es in der Kneipe Overtime.

Habe den Abend mit den Jungs vor dem TV verbracht: Darts-WM aus dem Alexandra-Palace in London. Schaue, staune, lausche. Vor allem der Expertise eines Hageners, der es vor sieben Jahren selbst bis zu dem Turnier geschafft und Weltklassespieler Michael van Gerwen an den Rand einer Niederlage gebracht hatte. René Eidams, der das Darts-Spiel in der Kneipe seiner Eltern lernte, ist Co-Kommentator eines Streamingdienstes.

Was die Erinnerung weckt an ein episches Duell im Overtime, einer Pinte an der Springe. Stubbe gegen Eidams. David gegen Goliath. Ein ungleiches Duell, bei dem entgegen der biblischen Überlieferung überraschend der Riese die Oberhand behalten sollte.

Duell im November 2015: The Cube Rene Eidams trifft auf den Rechenschieber, Redakteur Jens Stubbe. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Was eine Ursache hatte: Es gab ein Kommunikationsproblem zwischen Hirn, Unterarm und Fingerspitzen, welches dazu führte, dass sämtliche Pfeile eine nahezu perfekt kalkulierte Flugbahn verließen und im zufälligen Nirgendwo der Darts-Scheibe steckten. Immerhin: Ungenügende Rechenkenntnisse fielen da nicht weiter ins Gewicht.

