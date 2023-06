Hagen: Darum liegen Hundenamen wie Balu und Sammy im Trend

Viele Hagenerinnen und Hagener besitzen Hunde. Einen geeigneten Namen für den Vierbeiner zu finden, ist für manche gar nicht so leicht.

Hagen. Am Sonntag, 4. Juni, ist Tag des Hundes. Überall, also auch in Hagen. Hier die Liste der beliebtesten Hundenamen

Es gibt Vatertag, Muttertag, den Weltkindertag, den Tag des Nachbarn, den Tag des Wassers, den Tag des Bieres, den Tag des Fahrrads …überall, also auch in Hagen.

Für Alles und Nichts gibt’s eine Statistik

Und für Alles und Nichts gibt’s mittlerweile eine Statistik. Auch für die beliebtesten Hundenamen. Und die ploppt pünktlich zum Tag des Hundes­, der am Sonntag, 4. Juni, gefeiert wird, auf.

Und siehe da – da tauchen nicht die von mir erwarteten Namen wie Fiffi, Bello oder Waldi auf, sondern „musikalisch angehauchte“. Was sich dahinter verbirgt? Ich werde neugierig­.

Schlagersängerin Helene Fischer lässt grüßen

Auf Platz fünf liegt Nala. So heißt die Gefährtin von Simba aus dem Musical „König der Löwen­“. Und die Tochter von Schlagersängerin Helene Fischer trägt ebenfalls den Namen Nala­. Aha. Wem’s gefällt.

Auf Platz vier, so verrät die Statistik, liegt Balu. Das kann ich verstehen. Der „klingende“ Name weckt bei mir gleich Erinnerungen an das herrliche Disney-Musical „Das Dschungelbuch“ und den berühmten Song „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“.

Balus Botschaft

Die gesungene Botschaft „Probier’s mal mit Gemütlichkeit. Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir!“ gibt der lebensfrohe Bär Balu seinem Pflegekind Mogli mit auf den Weg.

Ein weiterer angesagter Hundename (Platz drei) ist Emma, auf Platz zwei, so verrät die Statistik, liegt Sammy.

Sammy? Vielleicht gewählt von echten Sammy-Davis-Junior-Fans? Wer weiß . . .

An der Spitze der Liste der beliebtesten Hundenamen steht auf jeden Fall Luna. Das kann ich mir gut vorstellen, ich kenne allein drei Hunde, die Luna heißen.

Eine andere Statistik feiert auch die Namen Buddy, Rocky und Charlie­.

Philipp wurde 16 Jahre alt

Wenn ich an früher denke, muss ich echt schmunzeln: Unser erster Familienhund vor einer gefühlten Ewigkeit war ein englischer Basset. Der Gute hieß Philipp. Wie wir damals­ auf den Namen gekommen sind? Keine Ahnung, das ist viel zu lange her. Aber anscheinend gefiel unserem Basset sein Name, denn Philipp wurde stolze 16 Jahre alt.

Allen Vierbeiner-Freunden auf jeden­ Fall einen schönen Tag des Hundes.

Und allen anderen? Ein entspanntes, sonniges Wochenende mit Vorfreude auf eine kurze­ Arbeitswoche.

