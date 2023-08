Hagen: Darum wird der Bier- und Futtermarkt abgesagt

Hagen. Am 18. und 19. August sollte das Event „Bier- und Futtermarkt“ in der Volme-Galerie Hagen stattfinden. Doch daraus wird nichts. Die Gründe:

Wer weiß, ob es nicht die klügere Entscheidung ist, den für den morgigen Freitag, 18. August, und Samstag, 19. August, geplanten Bier- und Futtermarkt abzusagen. Die Erklärung seitens der Werbegemeinschaft der Volme-Galerie Hagen lautet „Im Namen der Werbegemeinschaft müssen wir leider den Bier- und Futtermarkt am Wochenende absagen, da es wegen Personalausfällen nicht ordnungsgemäß besetzt werden kann.“

Wetterprognose fällt brillant aus

Wenn man bedenkt, dass die Wetterprognose für die kommenden Tage brillant aussieht – es soll trocken und sommerlich-warm werden – ist die Absage aus wirtschaftlicher Sicht vermutlich kein Verlust.

Der Grund? Anders als im vergangenen Jahr, als der „1. Hagener Bier- und Futtermarkt“ ebenfalls im August, allerdings als Open-Air-Event ausgerichtet wurde, sollte die Veranstaltung dieses Mal indoor stattfinden. Heißt: Statt einer Außenbühne und einer langen Theke samt etlicher Stände auf dem Friedrich-Ebert-Platz sollte der Bier- und Futtermarkt an den kommenden zwei Tagen im Erdgeschoss der Volme-Galerie zahlreiche Besucherinnen und Besucher locken.

Der 2. Bier- und Futtermarkt in der Volme-Galerie Hagen sollte indoor stattfinden. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Rückblick: Die von der Bier-Speisegaststätte „Hopfen & Salz im Ratskeller“ präsentierte Veranstaltung zog sich im Sommer 2022 über drei Tage hin.

Plan: Auf zwei Tage begrenzt

Und dieses Mal? Vertrauten Antonio Link und Max Zellmer vom „Hopfen & Salz“ schon weit im Vorfeld dem Wetter nicht 100-prozentig und wollten daher auf Nummer sicher gehen und das Event auf zwei Tage begrenzen und in das Einkaufszentrum verlegen. Konkret: Im Restaurant „Hopfen & Salz“ im Souterrain der Volme-Galerie, im langen Gang der Einkaufspassage und in bzw. vor der vor knapp einem Monat (am 22. Juli) eröffneten Bierothek direkt am Rondell.

Je nach Wetterlage sollte der Biergarten vor dem „Hopfen & Salz“ für die Veranstaltung mitgenutzt werden, versprach Lisa Radau, Center-Managerin der Volme-Galerie, all jenen, die Open-Air-Veranstaltungen bevorzugen. Auch Live-Musik sollte es geben – im Rondell sollte eine Bühne aufgebaut werden; dort sollten DJs Musik auflegen und es sollte Live-Acts geben.

Das Event 2023 sollte als Dreiklang zwischen Bier-Speisegaststätte, Bierothek und Volme-Galerie angesehen werden; die Indoor-Veranstaltung sollte eine Verbindung vom Keller­ ­bis nach hinten in die Mall schaffen.

Drei Fachkräfte erkrankt

Antonio Link (Hopfen & Salz) erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wir veranstalten an diesem Wochenende sieben oder acht Festivals, unter anderem den Bier- und Futtermarkt in Dortmund, der als Open-Air-Veranstaltung aufgezogen ist, sowie einige Food-Festivals in verschiedenen Städten. Da drei Fachkräfte erkrankt sind und uns als wichtige Mitarbeiter fehlen, mussten wir eine Veranstaltung - die Wahl fiel auf Hagen – absagen.“

Allerdings soll das Event in der Volme-Galerie noch in diesem Jahr nachgeholt werden, „den genauen Termin werden wir dann natürlich bekannt geben“, so Antonio Link.

