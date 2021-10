Hagen: Das Erbe des Pioniers und Unternehmers Gert Nockemann

Bathey. Wer war der Batheyer Unternehmer Gert Nockemann? In der Antwort stecken mehrere Informationen, die viele Hagener so nicht gewusst haben werden.

Manchmal führen unterschiedliche Hinweise an ein und denselben Ort in Hagen. Das Unternehmen Nockemann in Bathey ist ein solcher Ort. Nach dem Tod des Gründers Gert Nockemann war der Männergesangverein Lyra Bathey mit einer würdigenden Erinnerung an die Redaktion herangetreten. Ein Nachruf, ohne Frage. Aber eigentlich noch mehr. Denn der Name Gert Nockemann und das gleichnamige Unternehmen haben auch Einfluss auf die Batheyer Ortsentwicklung gehabt. Damals wie heute.

Wer war Gert Nockemann, der bereits im Februar dieses Jahres verstorben ist? Eigentlich kein gebürtiger Batheyer, sondern ein Fleyer. Er ging zum Albrecht-Dürer-Gymnasium und später zur Ingenieursschule in Arnsberg. 1958 – und da beginnt, was man in Bathey heute noch sehen kann – macht er sich selbstständig und gründet das Unternehmen, das so heißt wie er.

Der verstorbene Hagener Unternehmer Gert Nockemann. Foto: Familie Nockemann

In den 70er-Jahren erfand Gert Nockemann eine mobile Autopresse

Im Gründungsjahr war die reine Reparatur von Maschinen Gegenstand des Unternehmens. Walzwerksmaschinen und solche aus dem Bereich des Hydraulik-Sektors. Aus der anfänglich sehr kleinen Firma entwickelt der Ingenieur einen allgemeinen Maschinenbaubetrieb, der durch Innovation glänzt. Er baut beispielsweise 1966 die erste mobile Auto-Schrottpresse der Welt. Und zwar für die Hagener Müllverbrennungsanlage.

Nockemann geht später noch einen Schritt weiter und kümmert sich um Betonstein-Herstellungsmaschinen und deren Montagen. Er legt dabei die Bais für den heutigen Industriemontagebetrieb Nockemann. 1974 kommt der Umzug an die Batheyer Straße in das einstige Werk des Unternehmens Pepsi-Cola, das hier bis dahin seine weltberühmten Erfrischungsgetränke abfüllte. Immer mehr spezialisiert sich das Unternehmen in Richtung Umzüge und Montage schwerer und großer Industriemaschinen oder auch Museumsexponate.

Das einstige Abfüllwerk des Unternehmens Pepsi an der Batheyer Straße in Hagen. Foto: Stadtarchiv Hagen

Hermann und Ina Bauschulte, Tochter von Gert Nockemann, führen seit der Übergabe im Jahr 1999 das Unternehmen weiter. Kunden aus der Stahl-, Elektro-, Papier-, Kunststoff- und Nahrungsmittelindustrie gehören heute zum Stamm des Unternehmens. Auch außergewöhnliche Herausforderungen wie der Umzug des Ruhrmuseums Essen gehören zu den Projekten dieser Zeit.

Spezialisierung in der Nische: Heute führend bei Industriemontagen

Zum Equipment des Unternehmens gehören Gabelstapler mit Spezialausrüstung, Hubgerüste, Krane, Transportfahrzeuge und Servicefahrzeuge.. Das Gelände an der Batheyer Straße ist noch heute die Basis des Unternehmens, das durch seine Spezialisierung eine Nische besetzt hat, in der es für die regionale Industrie sehr wertvoll geworden ist.

Eine Autopresse, die der Hagener Ingenieur Gert Nockemann in den 70er-Jahren für die Hagener Müllverbrennungsanlage entwickelte. Foto: Stadtarchiv Hagen

Gert Nockemann war aber mehr als nur Gründer und Keimzelle dieses Unternehmens. Obwohl er kein Batheyer war, so war er später doch verwurzelt hier. Für den Männergesangverein Lyra Bathey war er Gönner und Protektor. „Beeindruckt war ich immer wieder vom rührigen Gemeinschaftssinn der Sänger“, hatte Gert Nockemann mal über den Gesangverein gesagt, in dem er stets als Förderer, aber nie als Sänger auftrat.

Der gebürtige Fleyer wurde mit den Jahren zu einem Batheyer – und zu einem Gönner

Die traditionsreichen Sommerfeste des MGV Lyra fanden viele, viele Jahre auf dem Gelände der Firma Nockemann statt. „Die Sänger und der Verein sind Gert Nockemann zu großem Dank verpflichtet. Wir alle werden Gert Nockemann ein Andenken bewahren“, sagt Dietmar Kruse vom MGV. Nockemann selbst hatte zu Lebzeiten betont, wie sehr ihm auch das Dorf Bathey ans Herz gewachsen sei, das heute noch immer so viel mehr ist, als eine Ansammlung hier beheimateter Unternehmen. Denn noch immer hat Bathey einen teilweise bäuerlichen, aber vor allem durch echte Batheyer bewohnten Kern. Menschen, die Gert Nockemann kannten und schätzten.

Das Unternehmen Gert Nockemann an der Batheyer Straße wie man es heute vorfindet. Foto: Mike Fiebig / Westfalenpost

Das letzte Dorffest fand auf dem Gelände der Firma Nockemann statt

2018 war auf dem Gelände der Firma Nockemann das letzte Dorffest von Lyra Bathey gefeiert worden. Dem traditionsreichen Verein waren in den vergangenen Jahren schlicht die tatkräftigen Helfer abhanden gekommen, die sich rund um den Auf- und Abbau dieses Festes, das in den frühen Jahren für sein Schubkarrenrennen und später für das Vogelschießen per Schleuder (die haben heute die Pfadfinder in Boele) bekannt geworden war.

Das Unternehmen Nockemann wird unterdessen weitergeführt. Und mit Diplom Ingenieur Daniel Bauschulte schickt sich perspektivisch auch schon die nächste Generation an, das Erbe von Gert Nockemann weiterzuführen.

