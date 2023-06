Hagen: Das macht Spaß – Sommerbühne vor Theater an der Volme

Hagen. Es klingt wie ein vielversprechendes Experiment: Vor dem Theater an der Volme wird im Juli noch eine Sommerbühne aufgebaut.

Kaum ist die Außenbühne im Schlosshof von Werdringen abgebaut, wird sie auch schon wieder vor dem Theater an der Volme in Hagens Mitte aufgebaut. Denn im Juli gibt es hier erstmals einen Monat lang Sommertheater unter freiem Himmel: Ab 1. Juli startet das Sommerprogramm mit Dario Webergs beliebter Revue „Auf der Vespa nach Rimini“ über die 50er- und 60er-Jahre, die noch zwei weitere Male am 16. und 30. Juli zu sehen ist. Exklusiv für die Außenbühne gibt es am 9. Juli auch eine Premiere: Mit dem Stück „Stella!“ steht eine Sommerkomödie frei nach Goethe auf dem Programm, weitere Vorstellungen am 14., 22. und 23. Juli. Weitere Stücke sind die Revue „Merci, Udo Jürgens“ (6. Juli), Patrick Süskinds Stück „Der Kontrabass“ (7. Juli), die Komödie „Das Abschiedsdinner“ (8. Juli), die 80er-Revue „Ich will Spaß! Ich will Spaß!“ (15. Juli) und „Wild World“ (21. Juli) anlässlich des 75. Geburtstags von Cat Stevens. Alle Vorstellungen auf der Außenbühne beginnen um 19.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter finden die Vorstellungen im Theater an der Volme statt.

Sommerkomödie „Stella“

Stella – eine Sommerkomödie frei nach Goethe, Premiere am Sonntag, 9. Juli. Weitere Vorstellungen am 14., 22. und 23. Juli (jeweils 19.30 Uhr). Mit Alexandra Golfinger, Karolin Kersting, Bettina Stöbe, Dario Weberg, Regie: Stefan Schroeder. Dass Goethe lustiger sein kann, als man denkt, zeigt die Sommerkomödie „Stella!“: Nach Jahren kehrt Herzensbrecher Fernando (Dario Weberg) zurück zur Baronin Stella (Karolin Kersting), aber dummerweise ist auch Madame Sommer (Bettina Stöbe) mit ihrer Tochter (Alexandra Goldfinger) vor Ort, deren Vater zufällig Fernando ist. Das Hin und Her um den untreuen Liebhaber gipfelt in allerlei Turbulenzen, die sogar Goethe so mitgenommen haben, dass er für das Stück zwei verschiedene Schlüsse schrieb: Einen traurigen und ein Happy End. Beim Theater an der Volme wird sogar noch ein drittes Finale präsentiert. Das Original schrieb Goethe 1775, und schon hier schimmerte seine typische Ironie zwischen den Zeilen, als er das verrückte Verhalten von Mann und Frau so auf die Bühne brachte, dass seine Zeitgenossen empört waren. In der Inszenierung von Stefan Schroeder wird aus Goethes „Stella“ eine moderne und temporeiche Komödie unter freiem Himmel.

Wirtschaftswunder-Gefühl

Auf der Vespa nach Rimini – Die Revue der 50er und 60er, Premiere am Samstag, 1. Juli, um 19.30 Uhr. Dario Weberg präsentiert einen unterhaltsamen Abend aus der Zeit des Wirtschaftswunders. Erinnert wird an musikalische Highlights, an die Anfänge der Fernsehunterhaltung und den Zeitgeist der 50er- und 60er-Jahre: Man denke nur an Peter Frankenfeld und Heinz Erhardt, an die ebenso erinnert wird wie an Elvis und Dean Martin, Bill Ramsey und Peter Kraus. Ob „Rote Lippen“ oder „It’s Now or Never“, „Kriminaltango“ oder „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“.

Reminiszenz an Udo Jürgens

Merci, Udo Jürgens! heißt es am Sonntag, 2. Juli, um 19.30 Uhr. Begleitet von Martin Brödemann am Piano erinnert Dario Weberg an Leben und Lieder des großen Entertainers, dessen Bühnenkarriere 60 Jahre umfasst. Mit über 1000 Liedern, mehr als 50 Plattenalben und 105 Millionen Tonträgern zählt Udo Jürgens zu den erfolgreichsten Solokünstlern der Welt.

Kontrabass à la Süskind

Der Kontrabass, Monolog von Patrick Süskind, Freitag, 7. Juli um 19.30 Uhr. Dario Weberg spielt den berühmten Monolog des Beststeller-Autors Patrick Süskind: In der Rolle eines Orchestermusikers lässt er sich immer exzessiver über seine Kollegen, den Alltag und das Leben an sich aus. Auch die junge Sopranistin Sara kommt darin vor, der er eines Tages seine Liebe gestehen wird – falls er sich traut. In Patrick Süskinds virtuosem und witzigen Monolog, der eine Zeit lang das meistgespielte Stück auf deutschen Bühnen war, nimmt der aufgewühlte Kontrabassist sein Publikum mit auf eine selbstironische Reise in die Widersprüchlichkeiten des Lebens.

Abschiedsdinner-Komödie

Das Abschiedsdinner, Komödie von Matthieu Delaporte & Alexandre de La Patellière, Samstag, 8. Juli um 19.30 Uhr mit Bettina Stöbe, Stefan Schroeder und Dario Weberg. Was tut man, wenn alte Freunde lästig werden? Pierre und Clotilde sind es leid, ihre Zeit mit Einladungen zu vergeuden, von denen sie sich heimlich wünschen, dass die Leute sie absagen. Um Nervensäge Antoine mit Anstand loszuwerden, geben sie extra für ihn ein letztes, besonderes „Abschiedsdinner“, kredenzen Wein aus seinem Geburtsjahr und tischen kulinarisch auf. Doch als Antoine merkt, wozu er eingeladen ist… „Das Abschiedsdinner“ ist nach „Der Vorname“ die zweite Erfolgskomödie des französischen Autorenduos Delaporte/de La Patellière.

80er-Jahre-Spaß-Revue

Ich will Spaß! Ich will Spaß! – Die 80er-Revue, Samstag, 15. Juli, um 19.30 Uhr. Karolin Kersting und Dario Weberg präsentieren einen musikalischen Abend voller Erinnerungen: In den 80ern begann nicht nur der Computer seinen Siegeszug, auch für Leggins, Neonfarben, schimmernde Lippenstifte, Magnum, Alf und Dauerwellen waren die 80er-Jahre ein fruchtbares Jahrzehnt. Die Neue Deutsche Welle brachte frischen Wind in die Musikszene, die Mauer fiel und die CD verdrängte LPs und Musikkassetten. Die 80er-Revue „Ich will Spaß! Ich will Spaß!“ unternimmt eine unterhaltsame Zeitreise in ein Jahrzehnt, das mittlerweile über dreißig Jahre zurück liegt und doch noch gar nicht so weit weg scheint.

Zum 75. von Cat Stevens

Wild World! Ein Cat Stevens Tribute, Freitag, 21. Juli, um 19.30 Uhr. Anlässlich des 75. Geburtstags von Cat Stevens am 21. Juli präsentiert das Theater an der Volme Musik mit Spaß- und Gänsehaut-Garantie: Begleitet von Martin Brödemann am Piano und Karolin Kersting an der Geige interpretiert Dario Weberg die größten und bekanntesten Hits von Cat Stevens wie „Morning Has Broken“, „Wild World“, „The First Cut Is The Deepest“ und viele andere. Natürlich fehlen nicht die Songs seines Soundtracks aus dem Kult-Werk „Harold and Maude“ von 1971. Angereichert ist das Programm mit Infos zu seiner Karriere und seinem lebendigen Leben, denn Cat Stevens, der sich seit seiner Konversion 1978 „Yussuf Islam“ nennt, ist bis heute ein Sinnsucher.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen