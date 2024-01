Hagen: Das waren die fünf Themen der Woche

Hagen Der OB tritt nicht mehr an, die Bauern demonstrieren und Neuigkeiten aus der City - diese Themen haben die User in Hagen am meisten beschäftigt:

1. Der OB: Diese Nachricht kam sicher für viele überraschend: Oberbürgermeister Erik O. Schulz tritt bei der Kommunalwahl 2025 nicht noch einmal an. „Jeder, der in ein Amt auf Zeit gewählt wurde, muss sich die Frage stellen, wie lange man ein solches Amt ausfüllen möchte und wann der richtige Zeitpunkt zum Aufhören ist“, verwies der 58-Jährige vorzugsweise auf sein Bauchgefühl, das ihm signalisiert habe, dass nach elfeinhalb Jahren der richtige Augenblick zum Abschied gekommen sei.

OB Erik O. Schulz möchte kommendes Jahr in Hagen nicht noch einmal kandidieren. Foto: Michael Kleinrensing / WP

2. Die Bauerndemos - Sowohl in Hagen als auch in Breckerfeld machten die Landwirte ihrer Wut über die Ampel-Politik Luft - und brachten sie am Montag gleich zahlreich auf der Straße. Die Trecker-Kolonnen bremsten den Verkehr aus und die Bauern übergaben in Hagen Botschaften an die Bundestagsabgeordneten Timo Schisanowski (SPD), FDP-Frau Katrin Helling-Plahr sowie die Grünen-Fraktion.

Die Bauernproteste bremsten in Breckerfeld und Hagen am Montag den Verkehr aus. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

3. Die Schießerei: Zur blutigen Schießerei in Haspe, bei der zwei Männer schwer verletzt worden sind, werden in dieser Woche weitere Hintergründe bekannt. Motiv war offenbar ein Eifersuchtsdrama. Der international gesuchte mutmaßliche Schütze befindet sich in der Türkei. Noch während in Hagen der Haftbefehl ausgestellt wurde, saß Mehmet Sengül (23) bereits im sicheren Flieger nach Istanbul. Von dort wird er wohl nicht mehr zurückkehren. „Er besitzt eine doppelte Staatsangehörigkeit“, weiß der ermittelnde Staatsanwalt Lukas Franke. Für die Türkei gelte er deshalb als eigener Landsmann - und diese liefere man nicht aus.

Die Schießerei ereignete sich am Steinplatz in Haspe. Foto: Alex Talash

4. Entwicklungen rund um die Innenstadt: Gleich mehrere Neuigkeiten gab es rund um das Hagener Zentrum - zum einen ist jetzt bekannt, wer der Nachfolger für das Geschäft JYSK werden soll - die Secondhand-Kette Resales möchte dort einziehen. Außerdem soll schon bald ein neuer Haus-des-Döners-Laden in der Stresemannstraße eröffnen. Genauso gab es weniger schöne Nachrichten: Wie, dass das beliebte Fachgeschäft „Hagener Fässchen“ schließen wird, oder etwa Moderiese „Primark“ kein Interesse an einer neuen Filiale in Hagen bekundet.

Das Feinkost-Fachgeschäft „Hagener Fässchen“ am Märkischen Ring 120 schließt - Eigentümer Jörg Mayer. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

5. Das Wetter: von Sonne zu Glatteis in nur wenigen Stunden. Die Wetterumschwünge der letzten Wochen scheinen die Hagener zu beschäftigen. Auch ein abgestürzter Streuwagen (allerdings noch zu Beginn der Woche), zählte zu den Themen, die die User am meisten gelesen haben. Wetter-Experte Bastian Rissling deutete schon an, dass es auch in der kommenden Woche weiter ungemütlich bleiben könnte.

Am Freitagmorgen ereigneten sich zahlreiche Unfälle in Hagen aufgrund von Glatteis. Foto: Marcus Brandt / dpa

