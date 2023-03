Hagen: David Leischik bei DSDS auch nach Recall 3 weiter

Hagen. David Leischeik bleibt im Rennen bei DSDS. Der aus Hagen stammende Teilnehmer der RTL-Show überzeugte die Jury.

Der aus Hagen stammende David Leischik (27) und Felix Gleixner (27) aus Amberg sind nach dem Recall am Samstagabend bei DSDS eine Runde weiter. Mit „(Your Love Keeps Lifting Me) Higher & Higher“ von Jackie Wilson überzeugten sie die Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen auf Bangkoks höchstem Gebäude, dem „Mahanakhon Bangkok Skywalk“.

Im Fernen Südostasien hatten die Teilnehmer von einer Glasplattform in 300 Metern Höhe einen spektakulären Blick auf die thailändische Mega-City.

Obwohl der in Hagen aufgewachsene David Leischik eigentlich kein Freund von Fernreisen ist – „ich habe ziemliche Flugangst. Aber für DSDS gehe ich diesen Schritt“ – hatte er sich schon vor dem Auftritt im Gespräch mit der Redaktion optimistisch gezeigt: „Und ich glaube jetzt auch dran, dass da richtig was geht. Ich will mehr.“ Er will mit seiner Musik Karriere machen.

Die Jury – neben Bohlen die Co-Juroren Leony, Katja Krasavice sowie Pietro Lombardi – konnten Leischik und Gleixner jedenfalls überzeugen, obwohl David die Bühne mit einer gehörigen Portion Lampenfieber betrat: „Ich habe richtig Angst gehabt. Ich glaube, mein Auftritt war ein bisschen hektisch, man hat gemerkt, das mir die Erfahrung fehlt.“

Leischik (27), der mittlerweile in Köln lebt, aber seine gesamte Kindheit und Jugend in Hagen verbrachte, freut sich jetzt riesig darauf, dass es für ihn bei „Deutschland sucht den Superstar“ weiter geht. Er habe schon immer den Wunsch verspürt, Musik zu machen. „Wobei ich mich nie richtig getraut habe, vor Publikum zu singen. Ich habe immer nur vor der Familie Musik gemacht“, berichtet er. Das aber ändert sich gerade.

Somit gehört er zu den besten Talenten, die ins Ferienparadies Phuket reisen. Die nächste Folge wird am kommenden Samstag, wie immer um 20.15 Uhr, auf RTL gezeigt.

