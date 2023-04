Hagen: David Leischik bei DSDS in Top 8 – „bin überwältigt“

Hagen/Köln. Er kann es selbst kaum fassen: David Leischik aus Hagen steht nächste Woche in Liveshow Nummer 2 auf der Bühne. Sein Traum geht weiter:

Ein Name nach dem nächsten wird genannt. Zwei von zehn Kandidaten werden ausscheiden. Dann der erleichternde Moment: Er hat es geschafft – in die Top 8 von DSDS. David Leischiks Fanclub, angereist größtenteils aus Hagen und Umgebung, jubelt. „Ich bin überwältigt, total überwältigt“, sagt der Hagener (27), der mittlerweile mit seiner Freundin Alicia in Köln lebt.

Auftritt vor 1500 Zuschauern

Vor rund 1.500 Gästen im Studio, der Jury mit Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony sowie einem Millionenpublikum an den Bildschirmen durften die Kandidatinnen und Kandidaten am Samstagabend ihr Können erstmals auf der großen Showbühne beweisen. Mit der Neuerung: Ab jetzt entscheiden allein die Zuschauer: Per Telefon- und SMS-Voting können sie bestimmen, wer es eine Runde weiter schafft.

David Leischik ist bei DSDS nun unter den Top 8 (unten links). Hier mit (oben v.l): Monika Gajek, Lawa Baban, Lorent Berisha, Aileen Sager und Sem Eisinger. Unten v.l.: David Leischik, Kiyan Yousefbeik und Peris Achilleas Grigoriadis Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Performt wurden die Sieger-Songs aus zehn DSDS-Staffeln. David musste sich dieses Mal an ein neues Genre wagen – singt er sonst eher auf Englisch, musste er dieses Mal den deutschen Song „Eine Nacht“ von Ramon Roselly“ performen: „Ich war aufgeregt, aber ich habe mich reingekniet. Die Unterstützung von meinen Freunden und meiner Familie hat mich durch den Abend getragen. Es war wie ein Heimspiel“, sagt der Hagener. Er muss nächsten Samstag, 8. April, wieder auftreten – wieder überzeugen. Denn dann steht die nächste Liveshow in Köln an. Wieder vor großem Publikum im Saal, vor Millionen Zuschauern an den Fernsehern. Und wieder entscheiden die Zuschauer darüber, ob sein Traum weitergeht.

