Hagen: David Lopez mit weiterer Schnell-Test-Station in City

Hagen-Mitte. Der Schnelltest-Markt in Hagen wächst immer weiter. Auch Physiotherpeut David Lopez macht nun ein Angebot in der Bahnhofstraße.

Seit gut vier Monaten ist der Rehasport in der Bahnhofstraße 30 der Physiotherapiepraxis David Lopez coronabedingt nun geschlossen. Lopez, der selbst an Corona erkrankt war, hat seine Mitarbeiter daher schulen lassen und durch das Gesundheitsamt der Stadt Hagen nun die Beauftragung erhalten, ein Corona-Schnelltestzentrum zu betreiben. „30 Stunden pro Woche und nach Vereinbarung führen wir dort nun kostenlos Schnelltests nach Bundesverordnung durch“, sagt Lopez. Über die Homepage pro-physio.org gelangt man direkt auf die Registrierungs- und Terminseite, alles läuft komplett digital. Zu den Öffnungszeiten könne man sich auch spontan testen lassen, wenn man im Vorfeld keinen Termin gemacht habe. Durch Scannen eines QR-Codes am Eingang sei das dann ebenfalls möglich. Das neue Schnelltestzentrum in der Hagener City reiht sich in ein mittlerweile sehr breites Testangebot ein, das an vielen unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet gemacht wird. Auf der Internetseite

www-hagentestet.de kann man sehen, wo die nächstgelegene Schnelltest-Station ist und wie man zügig an einen Termin kommt und sich testen lässt.