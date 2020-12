Am Ende klickten doch noch die Handschellen: Die Polizei in Hagen hat einen Drogendealer festgenommen.

Polizei Hagen: Dealer bietet Polizisten Drogen an und droht mit Hund

Hagen. Ein Dealer hat in Hagen Polizisten Drogen angeboten. Als die Beamten ihn festnehmen wollen, droht die Situation zu eskalieren.

Ein 19-jähriger Hagener hat am Samstag gegen 17.20 Uhr in der Hugo-Preuß-Straße in Hagen zwei zivilen Polizeibeamten Drogen zum Kauf angeboten. Als sich die beiden Polizisten zu erkennen gaben, forderten sie den Drogenhändler auf, sich auszuweisen. Die Situation drohte zu eskalieren.

Denn der 19-Jährige bedrohte die Polizisten mit seinem Schäferhund. Unmittelbar darauf schnappte der Hund ohne Erfolg nach dem Arm eines Beamten.

Polizisten drohen mit der Schusswaffe

Die Beamten drohten daraufhin die Nutzung der Schusswaffe an. Auch der Aufforderung, seinen Hund anzubinden, kam der 19-Jähriger nicht nach. Er flüchtete zunächst in Richtung Graf-von-Galen-Ring, konnte aber kurz darauf gestellt werden.

Erst nach weiteren Ankündigungen von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, wurde der Hund angebunden und der Beschuldigte konnte festgenommen werden. Der Hund wurde an die Freundin des Beschuldigten übergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.