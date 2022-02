Hagen: Dealer schlägt im Streit mit Stein gegen den Kopf

Hagen-Mitte. Der Beobachter eines Drogendeals im Hagener Bahnhofsviertel wird von einem Verdächtigen mit einem Stein attackiert und auf den Kopf geschlagen.

Im Streit mit einem vermeintlichen Dealer ist ein Zeuge im Hagener Bahnhofsviertel mit einem Steinhieb am Kopf verletzt worden. Der 27-Jährige hielt sich gegen 20 Uhr in einem Imbiss in der Straße Am Hauptbahnhof auf. In dem Gastronomiebetrieb wurde er auf einen Unbekannten aufmerksam und konnte beobachten, dass dieser versuchte, Betäubungsmittel zu verkaufen.

Täter kann flüchten

Der 27-Jährige sprach den Mann darauf an und bat ihn, den Imbiss zu verlassen. Dabei entstand ein hitziger Streit, der sich letztlich vor das Geschäft verlagerte. Draußen hob der Unbekannte plötzlich einen Stein vom Boden auf und schlug diesen gegen den Kopf des 27-Jährigen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Den Polizeibeamten gegenüber konnte der Angreifer als etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank beschrieben werden. Außerdem trug er eine Mütze. Die Fahndung blieb bislang erfolglos. Hinweise auf den Täter an die Polizei unter 986 2066.

