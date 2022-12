Hagen: Defekte Heizung – frostige Zeiten daheim und im Büro

Defekte Heizungen sind besonders an frostigen Tagen ärgerlich. Die Stadtredaktion Hagen hat es voll erwischt.

Hagen. Draußen ist es bitterkalt, drinnen leider auch. Die Heizung im Büro ist defekt. Was uns zu der Frage bringt, ob so etwas ansteckend ist.

Ist defekte Heizung eigentlich ansteckend? Und wenn ja: Wie ist diese schlimme Krankheit übertragbar? Zur ersten Frage: Ich bin mir sicher. Zur zweiten: Eine einfache Berührung reicht aus.

Womit geklärt wäre, dass ich selbst der unglückselige Überträger war, den seit der Infektion im Büro in Hagen nun das schlechte Gewissen plagt. Hätte vorsichtiger sein müssen, FFP2-Maske und Handschuhe in der Redaktion tragen sollen.

Das große Zittern im eigenen Haus

Daheim haben wir zu Beginn der Frostperiode bei Eiseskälte gezittert. Einem findigen Monteur und dem segensreichen Glücksfall, dass ein Ersatzteil lieferbar war, ist es zu verdanken, dass wir Wolldecken und lange Unterhosen wieder verbannt haben.

+++ Lesen Sie auch: Winterspaziergang an der Glör – dem Paradies so nah +++

Seit der wundersamen Heilung der Gastherme im Keller herrschen in der Redaktion frostige Zeiten, die trotz all der menschlichen Wärme am Arbeitsplatz nicht auszugleichen sind. Die Monteure waren da und sind wieder abgerückt Wer weiß, ob wir sie je wiedersehen?

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen