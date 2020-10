Hagen definiert am Montag im Krisenstab neue Corona-Regeln

Der Hagener Krisenstab wird sich am Montag mit den Schlussfolgerungen aus der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW beschäftigen.

Corona in Hagen

Hagen. Aufgrund der aktuellen Vorgaben aus Düsseldorf muss Hagen am Montag die Allgemeinverfügung zum Thema Corona erneut nachschärfen.

Nachdem an diesem Wochenende aufgrund der neuen NRW-Corona-Schutzverordnung für die Gastronomie bereits eine Sperrstunde ab 23 Uhr galt, wird die Stadt Hagen am Montag im Rahmen ihres Krisenstabes entscheiden, wie die übrigen Regelungsvorgaben des Landes in der kommunalen Allgemeinverfügung verankert werden.

Sicher ist bislang bereits, dass Gefährdungsstufen definiert werden müssen. Konkret bedeutet dies, dass die bekannten Werte im Rahmen der Sieben-Tage-Inzidenz von 35 bzw. 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner künftig ausschlaggebend für die Ausrufung der Gefährdungsstufen 1 und 2 sind. Entsprechend werden am folgenden Tag klar vorgegebene Regeln für das öffentliche Leben verhängt.

Weitergehende Informationen finden sich im Internet unter www.hagen.de/corona.