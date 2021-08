Hagen: Denkmalbehörde berät Hauseigentümer nach der Flut

Starkregenflut in Hagen

Hagen. Die Stadt Hagen bietet Besitzern von denkmalgeschützten Immobilien bei Schäden eine umfassende Sanierungsberatung an.

Zahlreiche Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer von Baudenkmälern sind von Hochwasserschäden betroffen. Um diese zu unterstützen und hinsichtlich der denkmalgerechten Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen beraten zu können, bittet die Untere Denkmalbehörde der Stadt Hagen die betroffenen Bürgerinnen und Bürger darum, sich rechtzeitig vor Durchführung der Arbeiten an die städtische Stelle zu wenden.

Allgemeine Anfragen zu betroffenen Baudenkmälern beantworten Mirjam Kötter unter E-Mail mirjam.koetter@stadt-hagen.de oder Jan Rüdiger Lüke unter E-Mail jan.lueke@stadt-hagen.de. Für Baudenkmäler, die sich in Hohenlimburg befinden, ist Sabine Josefine Schürmann unter E-Mail sabine.schuermann@stadthagen.de die richtige Ansprechpartnerin. Betroffene in den Stadtteilen Nord, Haspe, Mitte und Eilpe/Dahl wenden sich an Ann-Kathrin Kleine unter E-Mail annkathrin.Kleine@stadt-hagen.de.

Schäden beschreiben

Alle Betroffenen können sich auch postalisch an die Stadt Hagen wenden: Stadt Hagen, Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Untere Denkmalbehörde, Rathausstraße 11, 58095 Hagen. In dem Anschreiben sollten die Betroffenen die entstandenen Schäden sowie die beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen beschreiben. Die Meldungen sollten darüber hinaus Angaben wie die Adresse, eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner sowie einen Telefonkontakt enthalten. Dies ermöglicht es der Unteren Denkmalbehörde lösungsorientierte Beratungen anzubieten und die Bearbeitung der Meldungen möglichst unbürokratisch durchzuführen.

Eine Beratung über die Ausführung der Maßnahmen schließt ebenfalls eine Beratung über Fördermöglichkeiten und steuerliche Erleichterungen mit ein. Unabhängig davon besteht für alle Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer ebenfalls die Möglichkeit für bereits erfolgte Aufräumarbeiten oder für Maßnahmen, die kurzfristig und aufgrund der Verkehrssicherung oder zur Vermeidung von Folgeschäden erfolgen mussten, Kontakt zu den oben genannten Ansprechpartnern bezüglich der Beratung über finanzielle Unterstützung aufzunehmen.

