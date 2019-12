Hagen-Hohenlimburg. Dennis Le Gree aus Hagen-Hohenlimburg hat am Sonntagabend bei „The Voice Senior“ noch einmal einen Erfolg erzielt. Am Ende reichte es nicht ganz.

Hagen: Dennis Le Gree scheitert knapp bei The Voice Senior

Es war knapp, ganz knapp – und am Ende war er der erste, der Gewinnerin Monika Smets (68) umarmte und sich sichtlich freute über ihren Erfolg: Der Hohenlimburger Sänger Dennis Le Gree stand am Sonntagabend im Finale der Sat1-Show „The Voice Senior“, in der insgesamt acht ältere Sängerinnen und Sänger eingezogen waren.

Und auch dort konnte er noch einmal einen Erfolg erzielen: Dennis Le Gree (65) setzte sich im Team von Yvonne Catterfeld gegen Micheal Poteat (60) durch – und gehörte damit zu den letzten vier. Um 23.28 Uhr stand dann aber fest: Monika Smets aus dem Team von Sasha hatte bei den Zuschauern, die per Telefon abstimmen konnten, die Nase vorn. Wer danach von den letzten vier folgte – neben Dennis Le Gree und Monika Smets noch Dieter „Monty“ Bürkle (75) und Silvia Christoph (69) – , wurde nicht bekannt gegeben. Aber der Notar, der das ganze beaufsichtigt hatte, sagte: „Es war ganz knapp.“

Im Laufe der Staffel stark auf sich aufmerksam gemacht

In den vergangenen Wochen hat der erfahrene Musical- und Bühnensänger Dennis Le Gree aus Hohenlimburg in dem TV-Format stark auf sich aufmerksam gemacht. In der Show am vergangenen Samstag sang er den Welterfolg „Circle of life“ aus dem Disney-Klassiker „König der Löwen“.

Im Finale sang er nun die Songs „Georgia On My Mind“ von Ray Charles und „A Change Is Gonna Come“ von Sam Cooke singen. Die Hohenlimburger fieberten mit. „Ich werde immer etwas mit Musik machen“, hatte LeGree jüngst dieser Zeitung gesagt. Egal, wie das Finale ausgehe.