Hagen: Der beste Weg zum Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum

Selbecke Der Ansturm zum Weihnachtsmarkt im Hagener Freilichtmuseum ist traditionell hoch. Doch die Hagener Straßenbahn AG ist gut gerüstet.

Der romantische Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum Hagen lockt vom 1. bis 3. Dezember wieder Tausende ins Mäckinger Bachtal. Wer bequem mit Bus und Bahn anreisen und auch innerhalb des Museums bis hinauf zum Weihnachtsmarkt fahren möchte, kann dazu das VRR-Kombi-Ticket der Hagener Straßenbahn AG (HST) nutzen. Mit dem KombiTicket können die Besucher die VRR-Verkehrsmittel (2. Klasse) der Preisstufe B für die Hin- und Rückfahrt zum Weihnachtsmarkt im LWL-Freilichtmuseum nutzen. Die Preisstufe B gilt in Hagen und allen Fahrzielen, die von Hagen aus mit dem Bartarif der Preisstufe B zu erreichen sind. Der Preis für das KombiTicket beträgt 6 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt in das Museum, zahlen aber außerhalb Hagens für die Fahrten mit Bus und Bahn (gilt von 6 bis 14 Jahren).

Die Tickets gibt es in den Kunden-Centern und bei den privaten Vertriebspartnern der HST sowie beim LWL-Freilichtmuseum vor Ort und im Online-Shop. An den Veranstaltungstagen sind die Tickets auch in den Bussen der HST erhältlich.

Anreise mit dem Bus

Aufgrund der schwierigen Parkplatzsituation am Freilichtmuseum wird dringend die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die HST verstärkt an den Tagen ihr Angebot mit Sonderbuslinien:

Linie 512 (Boele – Hagen Hbf – Stadtmitte – Freilichtmuseum – Selbecke – Breckerfeld): An allen Tagen gilt das normale Fahrplanangebot auf der Linie 512. Es wird zusätzlich am Samstagabend fünf Extrafahrten vom Freilichtmuseum zum Hauptbahnhof geben. Die Abfahrten erfolgen um 19:29, 19:59, 20:33, 21:03 und 21:33 Uhr. Auch die Linie 84 der MVG hält am Freilichtmuseum.

Expressbus Hagen Hbf – Freilichtmuseum: Wie bereits im vergangenen Jahr fährt wieder ein Expressbus vom Hagener Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt bis zum Freilichtmuseum und zurück. Am Samstag fährt der Expressbus ab 11:36 Uhr stündlich, am Sonntag ab 11:35 Uhr halbstündlich ab „Hagen Hbf“ vom Bussteig 3.Park+Ride-Verkehr (Haltestellen Westfalenbad – Sportpark Ischeland – Höing – Rathaus a. d. Volme – Elisabethstr. – Markt – Eilpe – Freilichtmuseum): Die Shuttlebusse fahren am Samstag, 2. Dezember, und Sonntag, 3. Dezember. Der erste Bus startet um 11:03 Uhr. Die Busse fahren bis 19 Uhr im 10-Minuten-Takt vom WESTFALENBAD über Höing (kostenloser P+R-Parkplatz) zum Freilichtmuseum. Zurück fahren die Busse vom Freilichtmuseum von 11:29 Uhr bis 20:09 Uhr alle 10 Minuten wieder in Richtung Westfalenbad. Am Samstag gibt es zusätzliche Fahrten um 20:29, 20:49 und 21:09 Uhr, am Sonntag um 20:29, 20:49 und 21:09 Uhr.

Alle bisher aufgeführten Fahrten sind auch in der elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) auf www.hst-hagen.de hinterlegt.

Pendelverkehr im Museum

Auch im Freilichtmuseum bietet die Hagener Straßenbahn einen besonderen Service: An den Veranstaltungstagen pendelt ca. alle 10 Minuten ein Bus zwischen dem Parkplatz am Freilichtmuseum und dem Weihnachtsmarktgelände – am Freitag von 14 Uhr bis 22 Uhr, am Samstag und Sonntag von 11 Uhr bis 21 Uhr.

Anreise mit dem Auto

Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, sind genügend Parkmöglichkeiten im Hagener Stadtgebiet vorhanden: Die Ausweichparkplätze befinden sich am Sportpark Ischeland/Stadion und am Otto-Ackermann-Platz (P+R Höing). Außerdem stellt der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) in diesem Jahr seinen Parkplatz in Eilpe zur Verfügung. Die Parkplätze sind über den Shuttlebus direkt mit dem Freilichtmuseum verbunden (Haltestelle „Elisabethstr.“).

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen