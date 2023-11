Hagen: Der Klimawandel hat die Stadt längst erreicht

Hagen Hagen wird die Klimaziele nicht einhalten können und befindet sich damit in schlechtester Gesellschaft. Ein Blick auf die Lage vor Ort.

Denken wir nur an die Jahrhundertflut, die der Stadt, ihren Bürgern und ihren Unternehmen so viel Leid beschert haben: Die Klimakatastrophe hat Hagen längst erreicht.

So stellt sich schnell die Frage nach den Klimazielen, die künftige Katastrophen kaum abwenden wird, aber vielleicht noch den Rhythmus, in der die Städte und Landstriche davon heimgesucht werden, beeinflussen kann. Hagen droht in Bezug auf diese Ziele zu scheitern, Deutschland droht zu scheitern, Europa und ja - die Welt wohl auch. Was keineswegs bedeuten darf, dass Menschen tatenlos die Hände in den Schoß legen.

+++ Lesen Sie den Text zum Kommentar: Trotz positiver Ansätze: Hagen wird Klimaziele reißen +++

Ein klitzekleiner Beitrag

Dabei gibt es durchaus positive Ansätze: Die Verkehrswende ist immer wieder Thema, viele Hagener setzen daheim auf energiesparende Geräte, das Thema Wasserstoff nimmt an Fahrt auf, immer mehr Strom kommt aus regenerativen Quellen.

Auch wenn wir von Hagen aus das Weltklima niemals retten können - einen kleinen Beitrag können und müssen wir dazu leisten.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen