Hagen: Der prominenteste Gast, der je das CRG besuchte

Große Runde in der Aula des Christian-Rohlfs-Gymnasiums im Westen von Hagen: Schüler diskutieren mit Norbert Lammert.

Hagen. Prominenter Besuch Christian-Rohlfs-Gymnasium in Hagen: So war der Tag mit Norbert Lammert, dem Ex-Präsidenten des Bundestags.

In der Aula des Christian-Rohlfs-Gymnasiums in Hagen versammeln sich die Schülerinnen und Schüler. Vorne im Raum steht eine Bühne mit Rednerpult, Mikrofon und Stühlen. Kaffee und Plätzchen liegen auf dem Tisch. Alle Plätze in der Aula sind besetzt. Denn heute ist ein besonderer Gast zu Besuch – die Oberstufenschüler haben Prof. Dr. Norbert Lammert zu sich eingeladen, um über die aktuelle politische Lage, Menschenrechte und Demokratie zu diskutieren.

Norbert Lammert wurde 1948 in Bochum geboren, ist dort zur Schule gegangen und hat an der Ruhr-Universität Bochum studiert. Seine politische Laufbahn hat in der Kommunalpolitik begonnen. Während seiner Zeit als aktiver Politiker war er Mitglied der CDU und des Deutschen Bundestages – von 2005 bis 2017 sogar Präsident des Deutschen Bundestages. Inzwischen lebt er in Berlin und ist Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Anstoß im Unterricht

Geplant haben diese Runde die Sozialwissenschaftkurse der Q 2 gemeinsam mit Lehrer Florian Fleper. Den Anstoß zu dieser Podiumsdiskussion gab der Austausch im Unterricht, als die Klassen Demokratie und Freiheit in ihren Kursen behandelten. Da kam dem Lehrer die Idee, Norbert Lammert einfach mal anzuschreiben und abzuwarten, was passiert. Sowohl Lehrer als auch Schüler freuten sich über seine Zusage – und schnell kam der Termin mit dem „prominentesten Gast, der je an unserer Schule war“ zustande.

Norbert Lammert am CRG (hier mit Majlinda Shaqiri): Der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestags diskutiert mit Schülern. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Runde wurde von den Schülern Lisa Bürger, Salome Knipp, Majlinda Shaqiri und Recep Seslikaya moderiert. Auf der Tagesordnung standen neben einem Rückblick auf Lammerts Zeit in der Politik eine Rede sowie eine Fragerunde bzw. Diskussionen. Nach dem Rückblick waren dann nämlich die Schüler gefragt.

Ukraine-Krieg und Inflation

Zögerlich streckten einige ihre Hände in die Höhe und warteten, bis das Mikrofon bei ihnen angekommen war. Die meisten wollten über die Themen Ukraine-Krieg, Frieden, Waffenlieferungen und Ethik diskutieren oder eben die Meinung von Dr. Lammert hören. Seine Meinung zum Thema Inflation interessierte die Schüler am meisten. „Natürlich beeinflusst die Inflation unsere Bevölkerung. Die steigenden Energiekosten, der Lebensunterhalt – alles wird teurer. Und das wird besonders denen zum Problem, die gerade so das Geld für die Miete zusammenbekommen, aber bei denen es für nichts anderes mehr reicht“, sagte Lammert. Er beantwortete alle Fragen ausführlich und mit Geduld.

Lammert, bekannt für seine guten und spannenden Reden, konnte den Schülerinnen und Schülern auch noch ein paar Tipps für die Zukunft mit auf den Weg geben: „Ein Geheimnis für eine gute Rede gibt es nicht. Ich bereite mich manchmal auch fünf Stunden lang auf eine Rede vor, die zum Beispiel zum Tag der Deutschen Einheit im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ich kann es nur noch einmal wiederholen: Vorbereitung ist alles“, sagte Lammert.

Und die Schüler waren gut vorbereitet. Auf das Treffen mit dem prominentesten Gast, der je an der Hagener Schule war.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen