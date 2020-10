Hagen: Der Rat tagt zum ersten Mal in einer Turnhalle

Hagen. Wegen der Corona-Pandemie und der notwendigen Abstände ist der Ratssaal in Hagen zu klein. Die Stadtvertretung tagt in einer Turnhalle.

Es war eine besondere Sitzung. In mehrerlei Hinsicht. Zum einen, weil Oberbürgermeister Erik O. Schulz mehr als eine Stunde damit verbrachte, verdiente Ratsmitglieder, die sich in den vergangen Jahren und Jahrzehnten in ihrer Freizeit für diese Stadt eingesetzt haben, zu ehren und zu verabschieden. Zum anderen – deshalb die Auszeichnungen – weil es sich um die letzte Ratssitzung der ablaufenden Legislaturperiode mit einer sechs DIN-A-4-Seiten dicken Tagesordnung handelte. Aber vor allem, weil es die bislang wohl erste Sitzung der Stadtvertretung in der jüngeren Geschichte war, die in einer Turnhalle stattfand.

Karl-Adam-Sporthalle, Vorhalle: Wo sonst unter anderem die Basketballer des TSV Vorhalle/Harkortsee auf Korbjagd gehen, wird gestritten, wird diskutiert, wird entschieden. Damit all das an einem Donnerstagnachmittag über die Bühne gehen kann, hat die Verwaltung im Vorfeld einen enormen Aufwand betrieben.

Stadthalle Hagen ist besetzt

Verwaltung prüft Möglichkeit virtueller Sitzungen Die Verwaltung soll vor dem Hintergrund der Corona-Krise prüfen, ob es technisch und rechtlich möglich ist, Sitzungen virtuell oder zumindest in Teilen virtuell abzuhalten. In Ausnahmesituationen solle das auf Vorschlag der CDU möglich sein. Skeptisch zeigt sich Kämmerer Gerbersmann – der Gesetzgeber in NRW habe keine ausdrücklichen Regelungen zu virtuellen Sitzungen geschaffen. Man werde sich mit Ministerium und Städtetag in Verbindung setzen. Man gehe davon aus, dass man sich in der Stadthalle und in der Karl-Adam-Halle coronakonform treffen könne. Die Verwaltung wird auf SPD-Antrag die coronabedingten Ausfälle auflisten und im Rat vorlegen. Das gilt auch für Tochtergesellschaften.

„Die Stadthalle war leider besetzt“, so Thomas Bleicher, Stadtsprecher und Leiter des Büros des Oberbürgermeisters, „der Ratssaal selbst reicht von seiner Größe zwar derzeit für Ausschusssitzungen. Der Rat allerdings hätte da alle Dimensionen gesprengt.“

Also musste ein neuer Ratssaal geschaffen werden – in einer der flächenmäßig größten Sporthallen der Stadt – mit Klapptischen, mit harten Schulstühlen, mit grauem Auslegeteppich und vor allem: mit reichlich Abstand zwischen den Ratsmitgliedern, die nur mit Maske die Halle betreten und verlassen durften.

Punkte auf Boden markiert

„Alles ist im Vorfeld genau ausgemessen worden“, erklärt Thomas Bleicher, „selbst die Punkte, an denen sich die Geehrten zu einem Gruppen-Foto aufstellen dürfen, sind auf dem Boden markiert. Dazu musste eine Mikrofonanlage mit Sprechmöglichkeiten an jedem Platz sowie Strom installiert werden. Das komplette Equipment, das man für so eine Sitzung braucht, muss ja vor Ort sein.“

Mehrere Tage, für einige Mitarbeiter der Stadtverwaltung sogar Wochen, haben die außergewöhnlichen Vorbereitungen dieser außergewöhnlichen Sitzung in Anspruch genommen. „Von daher sind wir froh, dass für die konstituierende Sitzung des neuen Rates die Stadthalle aufgrund einer Absage kurzfristig frei geworden ist“, so Thomas Bleicher, „da ist der Aufwand doch überschaubarer.“

Ramrath und Fischer bereits seit 41 Jahren im Rat

Erinnern an eine solche Sitzung konnten sich auch zwei Herren nicht, die bereits seit 41 Jahren im Stadtrat vertreten sind und damit die Liste jener anführen, die für ihr Engagement ausgezeichnet wurden: Dr. Hans-Dieter Fischer (CDU), gleichzeitig erster Bürgermeister der Stadt, der noch einmal ein paar Jahre im Rat dranhängt, und Dr. Stephan Ramrath, Fraktionsvorsitzender der CDU, der überraschend nicht über die Liste seiner Partei erneut in den Rat eingezogen war.

Letzterer verabschiedet sich aus dem Gremium mit ebenso launigen wie bewegenden Worten: „41 Jahre sind nicht nur durch ruhmreiches Wirken geprägt“, erklärte er, „Misslungenes und persönliche Fehler gehören auch mit dazu.“ So erinnerte er mit einem Lächeln an eine Diskussion im September 1997, bei der er Dietmar Thieser (SPD) zu hart angegangen sei. „Dafür bitte ich um Entschuldigung.“ Dem neuen Rat gab Ramrath mit auf den Weg, daran zu denken, dass die Hälfte der Hagener migrantisch geprägt sei. Auch für diese Menschen müsse Politik gemacht werden, es müsse gelingen, diese zu integrieren.