Hagen: Der Tiefpunkt der Woche in einer Arztpraxis

Der Tiefpunkt der Woche ist in einer Arztpraxis schon früh erreicht. Was sich dort zugetragen genau hat.

Die Woche hatte kaum angefangen, da war ihr Tiefpunkt auch schon erreicht. Und zwar im Behandlungszimmer einer Hausarztpraxis in Breckerfeld. Da stellte mir die Sprechstundehilfe die Frage nach dem Alter.

Zugegeben: Eine Information, die sich vermutlich auch in meiner Patientenakte findet, die am Rechner gerade geöffnet war. Ein verstohlener Blick hätte gereicht.

Ein schwacher Trost

Was den Tiefpunkt zum Tiefpunkt machte, war auch die Art der Frage. Sie hätte es auch so formulieren können: „Wie alt sind Sie denn?“ Und ich hätte mit der Wahrheit nicht hinter dem Berg gehalten, auch wenn sie mir nur schwer über die Lippen gekommen wäre: „Gerade erst 50 geworden - also praktisch noch 49. Gefühlt 27. Höchstens.“ So hätte ich das wohl gesagt.

Sie formulierte die Frage aber: „Sind Sie schon über 60?“ Schlimmer wäre noch gewesen: „Sie sind doch über 60?“ Ein schwacher Trost.

Bäderfahrt und Ehrenabteilung

Blicken Sie auf das Foto oben. Das ist - zugegeben - gut ein Jahr alt. Ein paar graue Haare an den Seiten mögen hinzugekommen sein - aber 60? Ich bitte Sie.

So sieht WP-Redakteur Jens Stubbe aus. Nicht wie 60 - findet er. Das Bild ist allerdings ein Jahr alt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Der Tiefpunkt war erreicht. Was ich daraus mache: Ich werde mich zur nächsten Bäderfahrt nach Bad Sassendorf anmelden. Ich mache mit bei Senioren helfen Senioren. Und ich gründe die Ehrenabteilung der Mountainbike-Gruppe des TuS Breckerfeld und übernehme deren Vorsitz.

