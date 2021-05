Die Freie Evangelische Schule Hagen (FESH) soll das Schulzentrum in Wehringhausen räumen und nach Vorhalle umziehen. Ob an den Standort an der Grenze zu Haspe stattdessen eine vierte städtische Gesamtschule nachrückt oder noch eine ganz andere Schulrochade vollzogen wird, möchte die Politik erst nach der Sommerpause abschließend klären.