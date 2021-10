Hagen: Der Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum ist abgesagt

Der Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum ist vorsorglich abgesagt worden. Für gewöhnlich zieht er Tausende Besucher an.

Selbecke. Kein Weihnachtsmarkt im Hagener Freilichtmuseum in diesem Jahr. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist vorsichtig wegen der Pandemie.

Es wird in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum in Hagen geben. Die Organisatoren haben entschieden, dass die Veranstaltung, die für gewöhnlich drei Tage läuft und Tausende Besucher in die romantische Szenerie lockt, vorsorglich abzusagen. Vor dem Hintergrund der Pandemie sei eine ordnungsgemäße Durchführung nicht zu gewährleisten, heißt es aus dem Freilichtmuseum. Ein Großteil des Marktes findet normalerweise unter freiem Himmel statt. Es soll eine Alternativveranstaltung geben. Wie das aussehen kann, ist noch unklar. Im vergangenen Jahr war der Markt wegen der Corona-Pandemie ebenfalls abgesagt worden.

