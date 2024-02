Hagen: Detektiv erwischt Ladendieb mit Taschenmesser

Die Polizei wurde zu einem Ladendiebstahl in der Hagener Innenstadt gerufen.

Hagen-Mitte In der Elektronikabteilung macht ein Ladendieb sich die Taschen voll. Als die Polizei ihn durchsucht, finden sie ein griffbereites Messer.

Bei einem Ladendieb fanden Polizeibeamte am Dienstagabend in der Hagener Innenstadt ein Taschenmesser. Der Detektiv des Geschäftes in der Hohenzollernstraße hatte den 49-jährigen Mann zuvor über die Videoanlage beobachtet.

Ware im Wert von mehr als 400 Euro eingesteckt

Dabei fiel ihm auf, dass der Mann diverse Artikel aus den Regalen der Elektronikabteilung nahm und in seinen Jackentaschen verstaute. Später stellte sich heraus, dass es sich um Ware im Wert von mehr als 400 Euro handelte. Als Polizeibeamte den 49-Jährigen durchsuchten, fanden sie ein Taschenmesser, das der Ladendieb griffbereit in seiner Jacke bei sich hatte. Die Kripo ermittelt nun wegen des Ladendiebstahls mit Waffen.

