Die Zahl der Corona-Impfungen in Arztpraxen ist in Hagen seit der Schließung des Impfzentrums gestiegen.

Hagen: Deutlich mehr Corona-Impfungen in den Arztpraxen

Hagen. Nach der Schließung des Impfzentrums in Hagen steigt die Zahl der Impfungen in den Praxen beträchtlich. Ein Blick auf die Zahlen.

Die Befürchtung, dass die Impfzahlen nach der Schließung des Hagener Impfzentrums drastisch einbrechen, hat sich bislang in Hagen nicht bewahrheitet: „In der vergangenen Woche wurden insgesamt mehr Patienten in den Hagener Praxen geimpft und auch die Zahl der Erstimpfungen ist leicht angestiegen“, sagt Vanessa Pudlo, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL).

Zwar ist die generelle Zahl der Impfungen leicht rückläufig, bei den niedergelassenen Ärzten steigt sie jedoch beträchtlich: So wurden knapp 500 Impfungen mehr durchgeführt (1831) als noch in der Woche zuvor (1362), davon allein 406 Erstimpfungen.

Zum Vergleich: „Im Impfzentrum Hagen wurden im September im Durchschnitt circa 1900 Impfungen wöchentlich durchgeführt. Hier sind auch alle Impfungen über die mobilen Teams und die Sonderimpfaktionen einbezogen“, vergleicht Pudlo.

Ein Viertel der Impfungen in Praxen

Zwar macht im Vergleich das Impfzentrum mit 89.077 Erst-, 85.754 Folge- und 134 Booster-Impfungen weiterhin einen Großteil am Impfgeschehen in Hagen aus. Grob gerechnet wurde jedoch gut ein Viertel der Hagener, die überhaupt impfberechtigt sind, bislang in den Praxen geimpft: 41.965 Erst- und 39.744 Zweitimpfungen stehen hier bislang in der Bilanz. Auch die Zahl der Booster-Impfungen (Auffrischungsimpfung) liegt mittlerweile vierstellig (1946). „Das ist eine beträchtliche Leistung, vor allem wenn man bedenkt, dass die Ärzte dies zusätzlich zu ihrem normalen Praxisalltag geleistet haben“, betont Pudlo in dem Zusammenhang.

Parallel zu den Impfungen in den Praxen laufen auch mobile Aktionen der koordinierenden Covid-Impfeinheiten (KoCIs) der Stadt Hagen, um weiterhin niederschwellige Angebote zu machen. Geplant sind mobile Impfungen am kommenden Freitag, 15. Oktober, von 12 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz in Altenhagen, am 16. Oktober von 12 bis 18 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz und am 17. Oktober von 12 bis 18 Uhr auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs.

