Innenstadt Hagen: Deutsche Post eröffnet neue Filiale in der Schwenke

Hagen-Mitte. Die Deutsche Post hat in der Schwenke in Hagen eine neue Filiale eröffnet.

Die Deutsche Post hat am Mittwochmorgen eine neue Filiale im Einkaufszentrum Schwenke in Hagen eröffnet, und zwar im Shop „My Kiosk“. Durch diese Neueröffnung seien der Standort und der Kundenservice in Hagen-Mitte wieder sichergestellt, teilte das Unternehmen mit.

In der neuen Filiale können Kunden Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Pack-Sets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot.

Außerdem können Kunden dort den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Geöffnet ist die neue Filiale montags bis samstags von 6 bis 22 Uhr. Das Postgeheimnis bleibt gewahrt. Das Team der neuen Filiale wird hierzu genauso verpflichtet wie die Postmitarbeiter.

