Eckesey. Achtung Autofahrer in Hagen: Auf der Brücke Eckeseyer Straße kommt es ab heute zu Behinderungen. Es wird gearbeitet.

Hagen: Die Eckeseyer Brücke ist zum Teil gesperrt

Auf der Eckeseyer Brücke gibt es ab heute bis einschließlich Freitag, 22. November, eine veränderte Verkehrsführung wegen Instandsetzungsarbeiten des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) am Fahrbahnasphalt.

Um die Arbeiten durchführen zu können, sperrt der WBH die beiden Fahrspuren in Richtung Eckesey. Der Verkehr wird im Baustellenbereich in beiden Fahrtrichtungen, also in Richtung Eckesey und auch in Richtung Graf-von-Galen-Ring, auf jeweils eine Fahrspur verengt. Der WBH bittet um Verständnis und ist bemüht, etwaige Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.