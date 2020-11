Hagen: Die GWG erhöht in der Pandemie tausende Mieten

Hagen. Unter Mietern herrscht Unvertsändnis , dass die Wohngenossenschaft ausgerechnet in Zeiten von Corona und Kurzarbeit an der Mietschraube dreht.

Die Ruheständlerin glaubte nicht, was sie da las. Mit vielen Worten wurde ihr von der Gemeinnützigen Wohnstättengenossenschaft Hagen (GWG) mitgeteilt, dass die Miete jetzt erhöht werde. „Das kann doch irgendwie nicht sein“, wandte sich die alte Dame an die Stadtredaktion. „Da draußen ist die Coronakrise, viele Menschen sind in Kurzarbeit und wissen nicht, wie sie das Geld zusammenhalten sollen und die GWG erhöht erstmal die Miete um knapp 60 Euro.“ Zur GWG gehören über 4700 Wohnungen in Hagen. Zwänge und Nöte bei Mietern, Wohnungsvereinen und Genossenschaften – der Hagener Überblick.

„Wir haben letztmalig eine Mieterhöhung 2015 durchgeführt. Da das Bürgerliche Gesetzbuch vorsieht, alle drei Jahre die Mieten zu überprüfen und, sofern die Werte des Mietspiegels nicht erreicht sind, um maximal 20 Prozent zu erhöhen, hätte eine weitere Mieterhöhung bereits im Jahr 2018 durchgeführt werden können“, erklärt Christoph Rehrmann, Chef der GWG.

GWG-Geschäftsführer Christoph Rehrmann Foto: Michael Kleinrensing

Diese Erhöhung hätte man bei der GWG trotz hoher Investitionen in die Bestände nicht durchgeführt und auf Anfang 2020 verschoben. Ende 2019 sei dann beschlossen worden, diese Mieterhöhungen Anfang 2020 durchzuführen. „Stattdessen haben wir alle Mieter angeschrieben und erläutert, dass wir die bereits erstellte Mieterhöhung nicht durchführen werden, um Härten zu vermeiden. Dies wurde auch von vielen Mietern wohlwollend zur Kenntnis genommen. Nach nunmehr fünfeinhalb Jahren, in denen bekanntlich gerade die Kosten für Handwerksleistungen um zehn Prozent gestiegen sind, ist nun eine Mieterhöhung unumgänglich gewesen“, so Rehrmann. Die gesetzlich mögliche Erhöhung von maximal 20 Prozent habe man bei der GWG auf einen maximalen Höchstbetrag je Quadratmeter gekappt, um hier die Erhöhungen moderater ausfallen zu lassen.

Rücksicht auf Corona-Folgen

Die H agener Gemeinnützige Wohnungs GmbH (HGW), zu der rund 5000 Wohnungen in Hagen gehören, hat in diesem Jahr aus Rücksicht vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie keine flächendeckenden Mieterhöhungen vorgenommen. „Lediglich bei vier Wohnhäusern haben wir modernisierungsbedingte Mieterhöhungen vorgenommen, weil dort die Objekte maßgeblich energetisch und baulich verbessert wurden“, sagt Geschäftsführer Marco Boksteen. Letztendlich sei es für jedes Wohnungsunternehmen eine individuelle Entscheidung, ob Mieten erhöht würden oder nicht. Dazu käme laut Boksteen: „Jemand, der aktuell vielleicht noch aus einem alten Mietverhältnis 3,90 Euro je Quadratmeter zahlt, wird eine leichte Erhöhung einfacher verkraften als jemand, der bereits 6 Euro pro Quadratmeter zahlt.“ Zu Beginn der Pandemie gab es bei der HGW 15 Mieter, die Zahlungsschwierigkeiten hatten. Dort habe man Lösungen gefunden.

HGW-Geschäftsführer Marco Boksteen Foto: Michael Kleinrensing

Beim Hagener Wohnungsverein mit seinen rund 6000 Wohnungen erfolgen Mieterhöhungen laut Geschäftsführer Matthias Lüdecke nur selektiv für einzelne Gebäude. „Betroffene Liegenschaften haben bei uns zwischen drei und sechs Jahren keine Mietanpassung erhalten. Die für dieses Jahr geplanten Mieterhöhungen wurden wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt und um ein Jahr verschoben“, so Lüdecke. Da die Mieter jedes Jahr eine Nebenkostenabrechnung erhalten und dabei die Vorauszahlungen angepasst würden, entstehe bei vielen Mietern der Eindruck, die Miete würde jedes Jahr erhöht. „Dies ist aber nicht der Fall. Mietrückstände haben sich wegen Kurzarbeit etc. erhöht. Hier sind häufig Ratenzahlungen und gegebenenfalls auch Stundungen vereinbart worden“, so der Geschäftsführer.