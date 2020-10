Hagen: Die „Kuhbar“ in Boele schließt Anfang November

Boele . Am 1. November schließt die Kuhbar in Hagen-Boele ihre Türen. Die Betreiber haben neue Pläne für den Standort - und ein neues Konzept.

Die „Kuhbar“ in Boele wird am 1. November ihre Türen schließen. Wie Chefin Viktoria Tränkler erklärt, ist das aber nicht das Ende der Eisdiele an der Dortmunder Straße. Der Franchise-Vertrag läuft aus. Die Tränklers trennen sich nun zwar von der „Kuh“, aber nicht von dem Laden: „Wir werden renovieren und alles umgestalten. Im kommenden Jahr wollen wir dann mit einem neuen Namen und einem neuen Konzept wieder starten“, sagt Tränkler.

Neuer Name steht bereits fest

Auch der neue Name steht schon fest. „Lieblings-Eis“ soll die Eisdiele ab 2021 heißen. „Wir werden draußen in eine neue Bestuhlung investieren, und auch im Laden wird sich viel verändern“, erklärt die Chefin. Gerade jetzt sei Viktoria Tränkler, die aus einer Schausteller-Familie stammt, froh über das zweite Standbein. „Das war für uns sehr wertvoll. Wir sehen das auch als Altersvorsorge.“