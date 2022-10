Hagen: Die Resonanz aufs Kneipenfestival ist bislang mager

Magnus Peters organisiert (gemeinsam mit Mick Lausch und Niklas Weistenfeld) das 37. Kneipenfestival Hagen Live. Am 5. November treten dann Bands in den teilnehmenden Betrieben auf.

Hagen. Wie viele Gastrobetriebe sich bislang für „Hagen Live“ angemeldet haben und warum die Veranstalter den Kopf nicht in den Sand stecken.

Es wird nicht leichter: Das 37. Kneipenfestival „Hagen Live“ rückt näher, doch bislang haben gerade mal sechs Gastronomen ihre Teilnahme für den 5. November zugesagt, die drei Veranstalter schon eingerechnet. „Trotzdem lassen wir die Tradition nicht einschlafen“, betont Magnus Peters, Betreiber der Innenstadt-Kneipe Crocodile in der Mittelstraße­ und Mit-Initiator des Events, „wir gehen fest davon aus, dass beim nächsten Festival wieder mehr Wirte mit im Boot sitzen werden. Das Format ist gut, und daran halten wir fest.“

Mit „wir“ meint Magnus Peters seine Mitstreiter Mick Lausch, der seit einer gefühlten Ewigkeit den Pub „Jekyll & Hyde“ in der Hochstraße betreibt und Niklas Weistenfeld aus dem „Alten Gasthaus Schöne“ auf Emst.

Früher sprach man von „Kneipen-Hopping“

Rückblick: Kneipenfestivals werden seit Jahrzehnten veranstaltet, früher war meist von „Kneipen-Hopping“ die Rede, häufig gab es eine Event-Agentur, die das Spektakel mit Live-Musik organisierte. In der Regel zahlten die Gäste in einer der teilnehmenden Betriebe Eintritt, und mit einem farbigen Bändchen ums Handgelenk ausstaffiert, erhielt jeder Gast dann auch automatisch Zugang in die anderen Kneipen, die sich beteiligten. So das Prozedere auch vor zig Jahren in Hagen.

Irgendwann taten sich einige Hagener Wirte dann aber zusammen und riefen das Festival „Hagen live“ ins Leben. Und vor fünf Jahren gründeten die Hauptakteure Peters, Lausch und Weistenfeld schließlich die Gesellschaft „Minima“, um das Event auf stabilere Füße zu stellen und mehr Schlagkraft zu erlangen.

Das Trio hat sich seitdem auf die Fahne geschrieben, dass kein Wirt an besagtem Abend, an dem er seine Gäste mit einer Band unterhält, Eintritt erhebt.

Wo der Vorteil von „Minima“ (der Begriff setzt sich aus den Vornamen der Akteure, also Mick, Niklas und Magnus zusammen) liegen soll? „Wir haben eine verbindliche Plattform geschaffen“, sagt Magnus Peters­. Wirte und Restaurant-Betreiber, die beim Kneipen-Festival mitmachen möchten, können sich über die Homepage www.hagenlive.de dafür anmelden.

Beitrag seit Gründung nicht erhöht

Der Teilnahmebeitrag beträgt 79 Euro, „übrigens haben wir den Beitrag seit Gründung unserer Gesellschaft nicht erhöht“, unterstreicht Magnus Peters.

Was von dem Geld finanziert wird? Die gesamte Werbung, „wir bewerben das Event im Internet und haben etliche Poster und 2000 Flyer drucken lassen. Die Flyer sind in den Kneipen, die mitmachen, in Hagener Geschäften und in der Touristik-Information im M 12 zu finden“.

Event mit Tradition

„Hagen Live“ findet in der Regel am ersten Wochenende im April sowie Anfang November statt, und es hat an der Volme­ tatsächlich Tradition.

Teilnehmende Gastrobetriebe Folgende Betriebe machen beim Kneipen-Festival am Samstag, 2. November, mit: Altes Gasthaus Schöne: Dort treten die Musiker von „ABC - any beats counts“ auf und präsentieren ab 19.30 Uhr bekannte Songs. Jekyll & Hyde: Das Trio „Mad Scars“ spielt ab 20.30 Uhr Rockabilly. Crocodile: Popmusik aus den 1990er und 2000er Jahren gibt’s ab 21 Uhr von „Centershock“. Hopfen und Salz (früher Ratskeller): Dort serviert die Cover-Band Refresh ab 20 Uhr Hits aus fünf Jahrzehnten. Enge Weste: Das Quartett „Ausfahrt 27“ spielt ab 20.30 Uhr Deutschrock. Spinne: Ab 21.30 Uhr gibt’s in der Kneipe/Restaurant Musik von „DJ Lafus“.

Dafür, dass die Resonanz für die kommende Veranstaltung recht mau ausfällt, hat Magnus Becker eine Erklärung: „Cafés oder Restaurants, die von Ketten betrieben werden, haben von ihren Zentralen die Anweisung bekommen, an extern­ organisierten Veranstaltungen vorerst nicht teilzunehmen. Ein eventueller Publikumsansturm soll wohl verhindert werden. Corona wirkt noch immer nach“, sagt Magnus Peters.

Teilnahme ist natürlich freiwillig

Andere Betriebe hätten keine passende Band gefunden, „wir verfügen zwar über Kontakte zu einigen Musikern aus der Region, aber im Grunde sollen sich die Gastronomen selbst um eine zu ihrem Laden passende Band kümmern“. Außerdem sei die Teilnahme natürlich freiwillig, „zwingen können und wollen wir niemanden“.

So ganz aufgegeben hat das Trio die Hoffnung allerdings noch nicht, dass sich noch Nachzügler zum Kneipen-Festival anmelden: „Plakate­ und Flyer sind zwar bereits gedruckt und verteilt, aber im Internet können wir Neuzugänge noch aufnehmen.“

