Der Freitagabend in der Stadthalle.

Zünftiges Oktoberfest in der Stadthalle

Veranstaltung Hagen: Die schönsten Fotos vom Oktoberfest in der Stadthalle

Hagen. Michael Kleinrensing hat zahlreiche schöne Fotos von der Wiesn-Gaudi im Wasserlosen Tal geschossen.

Ausgelassen war die Stimmung beim Oktoberfest in der Stadthalle Hagen. Dort ging es am Freitag- und Samstagabend, 7. und 8. Oktober, richtig zünftig zu. Viele Damen waren in feschen Dirndl erschienen, und etliche Männer trugen Lederhosen.

Die Fotostrecke von Michael Kleinrensing bildet ab, wie ausgelassen die Stimmung beim Oktoberfest war.

Schmissige Party-Musik

Schmissige Party-Musik gab’s von der Band „Dreisam Live“. Zur Unterhaltung der zahlreichen Gäste wurde auch ein Wettmelken veranstaltet, und ein Maßkrug-Stemmen gab es ebenfalls.

In der platzierten Fotobox konnten sich die Partygänger ablichten lassen. Im großen Saal war außerdem eine Schnapsbar aufgebaut.

Einzige Eigenveranstaltung der Stadthalle

Beim Oktoberfest handelt es sich übriges um die einzige Eigenveranstaltung, die die Stadthalle im Wasserlosen Tal auf die Beine stellt.

Zwei Jahre musste das Oktoberfest im Glaspalast (wie so viele andere Veranstaltungen ebenfalls) coronabedingt­ ausfallen.

Endlich wieder eine große Feier

„Nach zwei Jahren Pause haben mein Team und ich mich natürlich gefreut, endlich wieder zur Wiesn-Gaudi einladen zu können“, so Volker Wolf, seit Februar neuer Geschäftsführer in der Stadthalle. Auch die Besucher schienen froh darüber gewesen zu sein, endlich wieder in großer Runde mal kräftig feiern zu können.

