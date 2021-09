Hagen: Die sechste Gruppe stellt sich gegen den WBH-Deal

Wie viele Hände gehen am Donnerstag in nichtöffentlicher Sitzung hoch und wie viele bleiben unten. Oder findet die Abstimmung vielleicht sogar geheim statt?

Hagen. Kippt der von vielen Protesten begleitete Betrauungsakt des Wirtschaftsbetriebs Hagen noch? Die nächste Ratsgruppe stellt sich dagegen.

Bürger für Hohenlimburg (BfHo), Linke, Grüne, Hagen Aktiv, Die Partei und jetzt auch noch die beiden Mitglieder der Ratsgruppe des Hagener Aktivistenkreises (HAK). Sie alle stellen sich nach den öffentlichen Protesten rund um den im Geheimen beratenen Betrauungsakt des WBH gegen genau diesen Schritt. Er soll am Donnerstag im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung beschlossen werden. Die Steuerungshoheit über Bereiche wie Straßenbau, Parks, Wege, Plätze, Winterdienst und vieles mehr soll dabei auf den Wirtschaftsbetrieb Hagen übergehen. Politische Vertreter sollen bis zur „Leistungsphase“ noch mitreden dürfen. ++++ Lesen Sie auch: Mehrere Parteien mit Stellungnahmen gegen das geplante Vorhaben +++

Öffentlichkeit erfährt nichts: Weder über die Vor- noch die Nachteile

Die Stadt begründet den geplanten Schritt mit einer Änderung der Umsatzbesteuerung durch die für die Leistungsbeziehungen zwischen Stadt und WBH künftig 2,5 Millionen Euro fällig werden. Die Öffentlichkeit erfuhr davon nichts, bis diese Zeitung berichtete. Genau so erfuhr die Öffentlichkeit nichts darüber, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Ernst & Young“ in einem Gutachten ebenfalls aufzeigt, dass eine Rückführung des WBH in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt ebenfalls steuerlich absolut möglich sei und sogar die Chance biete, durch die Hebung stiller Reserven von 95 Millionen Euro, zeitnah aus dem Nothaushalt herauszukommen. Dann nämlich könnte die Stadt ihre bilanzielle Überschuldung hinter sich lassen. Die CDU kündigte an, geschlossen für den Betrauungsakt stimmen zu wollen. Die SPD positionierte sich öffentlich nicht zu dem Thema.

