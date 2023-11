Hagen: Die unheimliche Gans mit dem Auge im Volmepark

Hagen Ein Spaziergang durch die Innenstadt von Hagen ist auch nicht mehr das, was er mal war. Die Vögel zum Beispiel sind plötzlich ganz andere geworden. . .

Neulich war ich in der Innenstadt unterwegs und schlenderte durch den Volmepark in Hagen, der sich zwischen dem gleichnamigen Fluss und dem Sparkassenkarree befindet. Dort fielen mir zwei große Vögel auf, die sich selbstbewusst über die Wiese unter dem Kaukasischen Flügelnussbaum bewegten. Sie dachten gar nicht daran, eine gewisse Distanz einzuhalten, als ich mich näherte, sie stocherten weiter nach Nahrung im Gras. Sie hatten einen markanten Fleck ums Auge herum, der ihnen etwas Unheimliches verlieh.

Wenn man etwas wissen will, braucht man ja heutzutage nur zu googeln. Ich habe ja noch ein Lexikon im Regal stehen - aus Gewohnheit ebenso wie aus Überzeugung. Aber ich kann ja wohl kaum das Lexikon zur Hand nehmen und nach einem Vogel, dessen Namen ich nicht kenne, suchen.

Ich kann aber bei Google die Stichworte „Gans“ und „Auge“ eingeben, und schon präsentiert mir die Suchmaschine zig Gänseköpfe. Und siehe da: Die Gans mit dem Fleck ums Auge war auch dabei. Es handelt sich um die Nilgans, wie ich erfuhr. Die Nilgans, die doch eigentlich an dem längsten Fluss der Welt in irgendwo in Afrika zu Hause sein sollte, hat es nach Hagen verschlagen. Aus der Nil- ist eine Volmegans geworden.

Was treibt sie hier? Ist sie ein Bote des Klimawandels? Will sie mit ihrem unheimlichen Auge die anderen Vögel erschrecken? Verdrängt sie gar die heimischen Arten, so dass diese womöglich an den Nil ziehen müssen?

Ach was, hat mir Fabian Gärtner erklärt. Er ist Umweltplaner in Hagen und für den Naturschutzbund tätig. Die Nilgans sei ein recht aggressiver Vogel, aber der Mythos von der Verdrängung anderer Arten sei wissenschaftlich nicht belegt.

Mal wieder etwas dazu gelernt. Trotzdem hoffe ich, dass sich die Nilgans an der Volme nicht in großen Scharen breit macht und die Wiese und die Wege mit ihren Hinterlassenschaften derart vollmacht, dass man dort nicht mehr frohen Mutes entlang gehen kann.

Besuchen Sie mal den Phoenixsee oder den Westfalenpark in Dortmund, dann wissen Sie, was ich meine.

